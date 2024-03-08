紅Van興衰｜碩士小巴佬吼低價掃牌　奇招「拓市」走勻全港狂吸金

紅van是否已成夕陽行業，隨著近日小巴牌價跌至新低，再引起熱議，業界看法亦天與地。80歲的根叔半生與紅van作伴，見證行業誕生與沒落，每日遊走灣仔至荃灣載客、見盡社區人和事。談及投資之道，他炒賣小巴牌十多次，直言：「做車唔係食過世，而係食時勢。」根叔認為行業早已窮途末路，故早早轉炒的士牌。



另一邊廂，年約40歲、有「碩士小巴佬」之稱的李凱翔（Franki）持相反意見，並化身紅van「大好友」，堅持紅van進步空間多，發展潛力巨大。故其一於搞搞新意思，發揮「獅子山精神」，引入新科技提升效率，誓危機變成商機。同時他更指將趁低吸納，再掃小巴牌，繼續在小巴界擴充業務。



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「有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場」。不少老行尊看淡紅van前景，但畢業於香港大學土木工程系、交通政策規劃碩士學位，曾受聘到汶萊規劃及研究國家交通，人稱「碩士小巴佬」、優越知能巴士（AN BUS）創辦人李凱翔（Franki）卻笑稱自己是紅van「大好友」，認為行業發展仍然大有潛力。

舊行業引入新科技 危機碰撞出商機

2019年投身紅van界的他表示，「創業之前其實都諗過做的士、紅van定旅遊巴好，當時的士牌價要300幾萬，好貴又難儲熟客。做旅巴咩，你無架車係度先，又唔會有Job畀你。諗嚟諗去，紅van算係最靈活嘅交通工具，無固定班次、路線、收費、時間，突然有條線彈出嚟都得，我就覺得比較適合。」

然而，就連不少行內人亦認為，紅van因循守舊，已是夕陽行業，難有一番新作為，然而Franki卻有另一番看法。「正正係因為紅van過往一直無引入過新科技，所以有好大潛力提升效率。」他舉例指，WhatsApp預約服務系統、全港首創PayMe收車資、GPS實時追蹤小巴，這些有別於傳統紅van的營運模式，獲得乘客正向回饋，亦令危機變成商機。

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紅van「變陣」容易 出沒多區吸客

Franki又指，紅van另一優勢是可以因時制宜，不同時段出沒在不同地區，迎合乘客需要。他細數，早上返工返學時間，其便會有兩至三小時主攻相關地區，消化人潮；待下午淡靜時，便會出沒在深水埗區，因老人家喜歡到鴨寮街閒逛；時至晚上，便會到佐敦、旺角等傳統旺區，接送客人回家。

另外，他亦會細心客制化的不同服務，「好似我哋其中一條係由荃灣麗城去深水埗，我哋睇到頭班車好多係醫護人員嚟，喺明愛醫院返工，所以我哋嗰班車一定會兜去長沙灣青山道，等佢哋可以喺就近嘅街落車。」不過，他謂傳統上較少紅van會採取類似彈性模式營運，「都可以話係過往傳統嘅一種，大家揸嚟揸去只會做死一條線，交完車租就唔理你，唔會特別將啲車次，按人潮多寡做規劃。」

籲業界適應新時代 發揮獅子山精神

服務彈性，但苦無司機，仍難以成事。Franki坦言，近年招聘人手的確存在困難，為吸引司機入行，會提升待遇，「我有1架車係買，5架車係租，租嗰啲要請司機，咪用吸引啲嘅價錢。人哋綠van用50蚊一個鐘，我就90至100蚊一個鐘。另外，我哋啲司機好多只會喺旺嘅時段返幾個鐘，其他時間咪做其他兼職，大家互惠互利。」

他又指，時代轉變是事實，但重點是要去適應，不能固步自封。創意多多的他，又想到紅van包車服務，到處接送客人看螢火蟲、結婚、拜山、燒烤，遊走全港。「其實香港獅子山精神係講緊點去變通，適應唔同社會環境架嘛。香港人正正係打不死，呢度唔得就轉第度，好識變通，依家做紅van都係一樣。」

Franki透露，現時做法已初見成績，按其粗略估計，現時其一架紅van車租平均約收20萬一年，而一年維修開支約2至3萬元、保費則需8至9萬元。「加加減減，依家雖然未回本，但已經做到收支平衡，有餐晏仔搵到食咁囉。」

紅van銀主倉「睇貨」 開價已逾100萬

身為車主的Franki，談到小巴投資之道，就認為現時是趁低吸納小巴牌的好時機。「我好睇好行業發現，既然未來五年、十年，我都仲繼續做呢行，反正都係要供，咁幫其他人供車，不如幫自己供車仲好。」他續稱，「幾年前小巴牌仲300幾萬，依家呢個價可以買到差唔多5個牌。依家牌價大跌，但其實車租一路都維持500蚊左右，依家新車19座租金回報率大概有7至8厘，16座舊車都有5至6厘，好過買樓。」

他又透露，上月尾曾有行家到滙豐（0005）紅van銀主倉「睇貨」，當時有5、60架小巴停泊在內。「點知行家想買架19座二手紅van，開價100萬高過依家市價（70萬），但銀行都以『唔到價』為由，唔肯賣。換言之，銀行呢個舉動都係側面折射到，紅van牌價其實唔止100萬。」

再加上，Franki稱，運輸署最近正進行《公共交通策略研究》，當中在未來方向更提出希望發展按需求提供服務的交通工具，「其實只要運署輸肯拆牆鬆綁，容許紅van唔止行舊區，上到高速公路，放寬禁區上落客，依家我哋就已經發揮到呢啲功能，所以話只要肯改一改，點會無未來呢？」