紅Van興衰｜80歲第一代小巴佬憶今昔　見證「線王」養起60架小巴

紅van是否已成夕陽行業，隨著近日小巴牌價跌至新低，再引起熱議，業界看法亦天與地。80歲的根叔半生與紅van作伴，見證行業誕生與沒落，每日遊走灣仔至荃灣載客、見盡社區人和事。談及投資之道，他炒賣小巴牌十多次，直言：「做車唔係食過世，而係食時勢。」根叔認為行業早已窮途末路，故早早轉炒的士牌。



另一邊廂，年約40歲、有「碩士小巴佬」之稱的李凱翔（Franki）持相反意見，並化身紅van「大好友」，堅持紅van進步空間多，發展潛力巨大。故其一於搞搞新意思，發揮「獅子山精神」，引入新科技提升效率，誓危機變成商機。同時他更指將趁低吸納，再掃小巴牌，繼續在小巴界擴充業務。



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今年80歲的根叔指，自己當年香港經歷六七暴動後入行，看著紅van「出生」，「68年嗰陣紅van得9座位，三行擺塊板，咁就車幾十人，你幻想唔到的話，就好似離島舢舨咁上下。」他憶述，自己是典型「讀書唔成，搵返門手藝」的人，一做便是數十年。

昔日紅van「線王」 一條線養起逾60架小巴

雖然讀書欠佳，但根叔卻甚有眼光，邊揸邊投資炒賣小巴牌，亦累積了不少財富。「第一架小巴我係84年，用28萬買返嚟嘅新車，係自己揸嘅搵食車嚟。之後香港經濟起飛，牌價升，生意好旺，第二架車買返嚟（牌價）已經係50萬。」他表示，自己一直又買又賣，前後炒賣十多次，但手頭上小巴只會維持一、兩架。「手頭錢就得咁多，太多（小巴）都管唔掂。」

根叔表示，自己當時紅van走灣仔至荃灣線，自己開一架，另一架則用作出租。「最黃金年代係90年代，嗰陣牌價150萬，畀50萬首期，供7年，月供都只係萬8蚊。就算加息都無有怕，好生意嘛，驚咩啫。16座紅van我車租1100蚊一更，都大把人搶。」

他又細數，當年在紅van界堪被稱作「線王」的，可算是由觀塘到荃灣，以及由旺角金雞廣場到香港仔兩條線。「以金雞線為例，最高峰一條線有60幾架車，架架好快爆滿好快走，十幾廿蚊一個人頭。但港鐵南港島線開通之後，就無呢支歌仔唱，依家得返12、13架車。」而西港島線通車，更直接「打殘」行走港大的紅van線，「唔好睇少嗰條線，港大咁多人，以前日日都有一萬幾千人搭，港鐵開通之後，成條線消失。」

投資之道︰唔係食過世 而係食時勢

談到小巴牌價投資之道，他亦自有一套心法：「做車唔係食過世，而係食時勢。」未待記者追問，他已自顧自地反問，「你知唔知咁即係代表咩呀？」他續解釋，「世界唔係你控制，係個天控制。搏你唔係唔搏，但你認為個價啱，賺咗就要即刻走。你又點會諗到當年800幾萬牌價高位，今日得返70萬啫！依家啲車主一開工，個心就係咁呯呯聲跳架啦，一日開得4轉車，仲要未必坐得滿。」

低買高賣人人皆想，但知易行難，他又有甚麼法子？根叔教路，「最緊要係一年前，如果開始聽到風聲話要加息，咁你就要走架啦。我300萬又買過，480萬又賣過，03年近500萬水位，賣埋最後一架16座Turbo油渣車，我就無再炒小巴牌喇，睇淡紅van呢行。之後就轉戰的士，貪交投多，易買賣。」