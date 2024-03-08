紅Van興衰｜搗搵食車「攤屍」陣地　寧棄兩萬月租　行內拆解真相

小巴牌價暴跌九成，兼釀棄供潮，消息令人嘩然之餘，亦引起市場關注，在經濟不景下，「搵食車」下場如何。《香港01》近日經調查發現，政府9個專為的士提供廉價季租的停車場，在平日繁忙時間，出現大量「殭屍的士」囤積霸佔奇景。有老行尊拆解，實情與近年牌價狂瀉大有關係。



另一邊廂，疫後雖然步向復常，惟大名鼎鼎的葵涌「旅巴墳場」，長泊旅巴數量卻未因此大幅減少，有業內人士亦透露，不少旅巴三年未動，日久失修，重返市面行走成本高昂，單單維修、驗車、購買車保等基本開支，已至少需要10萬，故令不少背負重債的旅巴公司卻步。



的士站排長龍與否，往往成為本港經濟好壞的「寒暑表」，但背後實況又可能存在一點偏差，皆因本港雖有15,250輛市區的士，但並非「傾巢而出」。

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市值逾億「殭屍的士」 攻陷政府停車場

記者巡查發現，9個為的士提供泊車優惠、屬運輸署轄下的政府停車場，大批的士長期停泊，淪為「的士墳場」。其中天后停車場更是「重災區」，在二月一個平日下午5時許，接近放工繁忙時間，有22架持有效行車證的的士停泊在場內，疑似未有租出，佔其停車場內整體的士季租65個泊位約33%。在高層極少車流的7樓，有8架的士，三三兩兩並排停車，部分車身布滿灰塵，甚至車身油漆已剝落。

按粗略估計，該批的士車價連同牌價，市值已過億。上址停車場一名職員更透露，「呢個停車場，長期都有堆的士會泊喺度唔走架，得閒就郁下車，廢時咁覺眼畀人話啫。」當中其的確所言非虛，記者改日再於下午2時左右再巡查上址，發現的士數量更多，共有24架停泊於，大部分仍泊在原位，小部分則略有移動車位。

另外，政府轄下的葵芳停車場及筲箕灣停車場，亦有類似情況。當中葵芳停車場在平日上午返工時段，亦有近20架的士停泊於高樓層，聞風未動；筲箕灣停車場則約有9架，部分為同一車行所持有。

的士牌價腰斬 為托價營造缺市假象

在業界打滾逾30年、擁有中小型的士車行的老行尊大爆，上述情況頗為普遍。他更大數，多年前仍屬政府停車場的尖沙咀中間道停車場、油麻地政府停車場，已長期有「殭屍的士」囤積霸佔，原因是政府停車場每月的士停泊租金只需680元，且鄰近市區，調動方便，故十分搶手。「雖然有啲偏僻鄉郊地方，都會有啲爛地係『的士墳場』，但會日曬雨淋架車好易殘，加上抄牌密，抄兩張都已640蚊，倒不如泊政府停車場仲好喇。」

受累美國加息、經濟不景等因素，的士牌價已跌至近十年新低。該業內人士續指，的士牌價近年愈是下沉，「殭屍的士」囤積情況便愈加嚴重。「好簡單，因為車行要托價，繼續營造的士回報高、出租率高、短缺嘅氣氛。如果供過於求太嚴重，牌價咪會冧落去。」

然而，若的士長期停泊無法出租，的士失去車租收入，再加上要繳交保險、牌費、停車場租金支出等，每輛「殭屍的士」每月至少令車主損失2萬多元，何不租出？「車行唔會死錯人，係就係收少咗，但托住個市，令到車租同牌價唔好跌到咁低，條數又咪係返到。而且只要個市好，牌價閒閒哋又可以升返幾十萬，甚至過百萬。咁所以有啲租唔出嘅的士，情願變『殭屍的士』都唔會減租益人。」

「旅巴墳場」仍有數百部旅遊巴原封不動，停泊於上址。（梁鵬威攝）

旅巴「復活」每架至少需10萬元

的士牌價下挫一半，另一「搵食車」旅遊巴牌價更大瀉近7成，疫後縱然已經開關，同樣出現「旅巴墳場」，但非為托價。

據觀察，業界有名的「旅巴墳場」葵涌貨櫃碼頭海關大樓外一片空地，仍有數百部旅遊巴原封不動，停泊於上址。另有旅巴業界人士大嘆，疫情期間不少旅巴停於「旅巴墳場」日曬雨淋，早已日久失修，而現時雖然已經開始復常，但目前仍處於百廢待興階段。

他解釋，「重新開返一架旅巴成本好高，要維修、驗車、買保險，至少要10萬，仲未計啲司機轉晒行，依家出到3萬都未請到個司機，油費仲要係疫情前兩三倍。」其又指，不少公司雖開始有生意，但在過去三年借貸度日，現時重啟旅巴財務上亦周轉不靈，加上客源未穩，在營商環境仍充滿問號下，現時平均每10架旅巴只會有1架運作。

冠忠巴士在中期業績指，行業正受五大不利因素影響。（資料圖片 / 林若勤攝）

冠忠呻行業受5大不利因素影響

而翻查本港龍頭旅巴營運商冠忠巴士（0306）中期業績，發現原來上述情況，並非個別事件。集團數據顯示，截至去年9月底，公司收入雖由2022同期回升45.7%，至8.9億元，但帶息銀行借款亦同步大增，由2022年同期的3.1億元，飆升近4倍至15.3億元，集團負債比率約為81.4%。

冠忠指，集團的財務表現仍容易受到持續高企的借貸利率；通脹壓力及鐵路網絡的不斷擴張；國際燃料價格持續高企，致燃料成本增加；通脹壓力導致勞工成本；以及汽車維修成本上升等外部環境不利因素影響。