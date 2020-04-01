【Rolex】勞力士停產錶火速漲價　這3款可保值漸受注目

勞力士Rolex手錶在市場上炙手可熱早就不是甚麼新聞了，但是有趣的是，一般我們在討論勞力士手錶時，似乎主要集中在兩大範圍，包括出產20年以上的老錶／古董錶，再來就是目前都還在市售的現代款式，不過這當中好像還有一些手錶不包含在內——就是屬於比較近代製造、但目前已經停產的那種錶，這類錶的處境有點尷尬，一來它們已經被市售款所取代，再者它們實際上也還沒「資深」到可以被視為老錶看待。

不過這種看起來不疼不痒的停產手錶倒也不是完完全全那麼悲情，目前二手錶市場上收藏家們對於某些已經停產的勞力士手錶興趣愈來愈濃，這導致有幾款停產勞力士在市場上的行情也跟著看漲，如果你有在玩二手錶的話，以下這幾款停產勞力士會是你未來幾年值得關注下手的參考目標：（按圖細閱↓↓↓）

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1. GMT-Master II 16710

這幾年鋼殼的GMT-Master II已經大致完成了世代交替工程，包括換上陶瓷圈、改成32系機芯等等，因此原本鋁圈並搭載3185或3186機芯的GMT-Master II也就隨之停產，說到16710，它共有黑色錶圈、百事圈（藍紅錶圈）和可樂圈（紅黑錶圈）等版本，想當然其中最受歡迎的當然就是有原汁原味設計的百事圈，至於低調的黑色錶圈在三款裡面行情一向殿後。16710這幾年在二手市場行情有點像坐直升機一樣高升，其中在2016～2017年之間，據知它的價格在短時間內從4,500美元至6,500美元翻到一倍10,000美元至12,000美元，可見現在收藏家們有多愛這隻停產款式。

專家建議想入手16710要注意幾個重點，包括錶圈是否是原裝，這點從手錶型號可以大致看出，例如16710A是指可樂圈、16710B指百事圈、16710N是黑錶圈，如果你拿到的手錶文件上有寫明這些型號，但是錶圈顏色又跟這些型號有出入，那就要注意是不是手錶曾經換過錶圈，換了錶圈後行情自然會下降；另外16710如果是M字頭或Z字頭通常也比較討喜，因為它們搭載的是比較後期的3186機芯，性能上比起3185機芯更讓人滿意。

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2. Sea-Dweller Ceramic 40mm 116600

這款Sea-Dweller因陰錯陽差令到它的生產周期特別短，勞力士2014年發表換了陶瓷圈的116600，2015年開始陸續到貨，到了2017年時因為單紅字的126600出現，導致116600才推出短短三年就停產，116600在二手市場上有極少量的光面版本，它們的收藏價值比起一般的霧面更高，但整體來說116600的價格上升蠻快的，這款在剛出時的二手價大概是9500美金，不過到了今天如果拿同一只錶出來拋售，那麼它的行情可以提升到13000美金——這僅僅是它停產的第三年而已，未來價格可能只會愈走愈強。

3. Submariner 50th Anniversary 16610LV

在搭載陶瓷圈、改成綠面的綠水鬼116610LV出現前，它的前身16610LV也是滿有代表性的一款水鬼，勞力士是在2003年為了紀念水鬼系列問世50周年推出了這款黑面綠圈的款式，這讓它和黑色的16610LN有了很容易辨認的特徵。

在16610LN家族中前前後後出現過不少版本，其中有個名為「Flat 4」平頭4的版圈版本因為數量稀少而提升了它的收藏價值，所謂的平頭4是指錶圈上數字「40」的刻度，它的4字內部呈現梯形，至於其他版本的4字則是呈現三角形，所以平頭4看的是4這個數字的上緣形狀而定。而且現在平頭4的數量有愈來愈少的趨勢，因為有些擁有平頭4款式的錶主有時可能看到錶圈刮損得差不多了就拿去原廠維修，結果因為品牌那邊已經沒有平頭4錶圈的庫存，所以換上的新錶圈也就改成了4字內部成三角形的尖頭早行，不換還好，一換就影響到了手錶的收藏價值——即使是原廠更換的零件，而且手錶看起來也更新還是一樣，畢竟二手錶追求的就是原汁原味，換了零件怎麼說都是減分大於加分效果。

以上提到的三款勞力士手錶雖然不夠資深也不夠現代，但是它們在今日的人氣還是持續水漲船高中，箇中原因大概就是跟特別、稀有、原汁原味等條件有關，如果你手上剛好有這些錶，也許它們現在的價格已經高於你當年入手的身價了，這種心理上的營利，在此也要恭喜這些慧眼視潛力股手錶的幸運錶主們。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：這幾款停產的勞力士現在行情正好 價格一直漲】