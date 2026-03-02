滙豐訪問｜從三方面提升AI應用　艾橋智稱做到呢點便無需裁減職位

滙豐行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）上任後，即推行簡化組織架構計劃，望實現15億美元目標，目前預計較原定計劃提前6個月實現。對於市場關注當中涉及的裁員情況，以及恒生銀行私有化之後的員工數目變動，艾橋智坦承，簡化組織架構計劃確實帶來了一些裁員影響，但裁員並非目的，而只是為了達至簡化結構的目標。



艾橋智表示，滙豐正從三方面進行投資及工作流程，若果能夠成功做到第一點，就無需裁減職位。

裁員並非為簡化組織架構計劃

艾橋智並指出，香港業務方面，在完成恒生銀行私有化後，仍然是值得投資的地方，包括在人力資源方面投資，對於補抓增長機遇是非常重要的，故會有相關預算對其進行培訓。

對於人工智能（AI）發展，他分享，滙豐正從三方面進行投資及工作流程，第一是擴散AI的應用，令員工能夠享受到AI應用的好處，包括會對其進行相關培訓，第二是透過AI提升內部效率及生產力，第三是利用AI給予客戶度身訂造的個人化建議。

艾橋智又表示，若果能夠成功做到第一點，就無需裁減職位，因為員工可以轉職去做符合未來需求的工作，而滙豐也能夠創造更多增長機遇，從而帶給客戶更多的價值。這也是滙豐沒有就員工招聘等方面訂立數字上的目標，因為有些職位會因為AI應用等而消息，但也同時有地方會加大投資。