亞股5月表現突出　積金評級︰當月MPF人均賺9885元

亞洲股市在5月份表現突出，為打工仔強積金帳戶帶來進帳。積金評級表示，5月強積金投資回報為2.9%，錄得2026年內第4個正回報月份，年初至今回報達7.22%，為自2017年以來最佳年初至今表現。以絕對金額計算，5月投資收益約474億元，相當於每名成員平均獲利9,885元；年初至今累計投資收益達1,130億元。



日本股票及亞洲股票繼續領跑，5月及年初至今表現，整體亞洲股票市場受惠於市場對台灣及韓國科技股的持續興趣。

積金評級指出，5月強積金人均賺近萬元。（資料圖片）

強積金總資產增至1.69萬億元

計入供款後，強積金總資產於5月底創下歷史新高，達1.69萬億元，按月增加504億元，今年以來累增1,309億元，相當於每名成員平均賬戶結餘為35.14萬元，按月增加1.05萬元，今年以來累增2.73萬元。

積金評級主席叢川普稱，強積金正受惠於市場對亞太區，尤其是日本、台灣及韓國的濃厚興趣，當中科技股備受關注。亞洲股票及日本股票在年初至今及月度表現上分別排名第一及第二。

2024年2月19日，插圖中可以看見一些拿着電腦和智能手機的小人站在「人工智能AI」的字樣前面。（Reuters）

GUM指出亞洲基金年內回報逾29%

另一方面，強積金顧問公司GUM指出，強積金5月份人均賺9,886元，年初至今人均賺23,628元。5月單月表現最佳的是亞洲股票基金，升10.9%，年初至今升29.4%，是今年所有基金類別的升幅之冠。港股基金受到中港科技股短期盈利壓力影響而表現落後，港股基金和港股基金（追蹤指數）在5月分別跌0.9%和1.7%。

GUM執行董事陳銳隆表示，在科技競賽與算力競爭下，AI人工智能投資周期和盈利預期大幅上升，AI發展所需的記憶體、基礎設施等仍然短缺，屬真實需求，此背景下亞洲基金暫成今年最大贏家，年初至今回報逾29%。

GUM首席投資總監劉嘉鴻指，繼續看好美國股票基金和亞洲股票基金，惟霍爾木茲海峽的解封進度反覆，通脹預期升溫令部份央行已開始討論加息的必要，需留意債市壓力蔓延至股市。