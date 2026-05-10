母親節｜李浩然倡政府為全職媽媽供強積金　育0至12歲子女者受惠

撰文：潘耀昇
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【mother's day / 母親節】今日（10日）母親節，選委界立法會議員李浩然建議政府為全職媽媽供強積金，育有0至12歲子女的母親均受惠，助她們面對晚年缺乏退休保障的問題，希望讓無償育兒勞動被社會看見。

不少孝心子女今日（8日）趁母親節表孝心，一束花聊表心意。（鍾偉德攝）

全職媽媽晚年缺乏退休保障

女性在傳統文化觀念的影響下，往往容易被認定為兒童的主要照顧者。然而，現行強積金計劃只覆蓋在職人士，全職媽媽為照顧子女在數年甚至數十年間沒有任何強積金供款，面對晚年缺乏退休保障，便依附配偶或子女填補政策的空白。

母親節。（鍾偉德攝）

李浩然倡政府為全職媽媽供強積金　育0至12歲子女者受惠

李浩然發表政策建議書，希望政府為全職媽媽設立專屬強積金，育有0至12歲子女、無受薪工作的母親均受惠，在不會大幅增加社會福利開支的前提下，由政府全額供款，資產歸個人所有，作為對無償育兒勞動的社會認可與延遲報酬。

選委界立法會議員李浩然。

重返職場由僱主接力供款　與配偶財產隔離不受離婚影響

若媽媽重返職場後首兩年，政府為專屬強積金的供款可減至50%，第三年為25%，第四年起由僱主及個人強積金接力，間接鼓勵女性重投職場。

有別於現金補貼，李浩然認為全職媽媽強積金可以令全職媽媽累積長期退休儲蓄，而不會容易被用作日常家庭開支，且其強積金賬戶與配偶財產隔離，不受離婚等因素影響。

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