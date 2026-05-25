積金局發現有人疑用假醫生紙試圖提早領取強積金　交執法機關跟進

積金局主席劉麥嘉軒今天（25日）發表網誌，表示「積金易」團隊發現有強積金申索個案利用疑屬偽造的醫生證明書，試圖提早提取強積金。就該些最近發現的可疑個案，「積金易」團隊已交給執法機關跟進，亦已拒絕有關申索。



積金局主席劉麥嘉軒今天（25日）發表網誌，表示「積金易」團隊發現有強積金申索個案利用疑屬偽造的醫生證明書，試圖提早提取強積金。（積金局圖片）

麥嘉軒：涉事個案醫生紙稱「罹患末期疾病」或「完全喪失行為能力」

麥嘉軒在網誌中表示，「積金易」團隊早前在日常審批過程中，發現有以「罹患末期疾病」或「完全喪失行為能力」為理由提早提取強積金的申索個案，其提交的醫生證明書有可疑的情況。

團隊與證明書上醫生核實資料後 懷疑屬偽造

「積金易」團隊與證明書上的註冊醫生核實資料後，發現該些證明書懷疑屬偽造，有關醫生因而及早知悉可能有不法分子盜用其身份作不當使用，提高警覺。而就最近發現的可疑個案，「積金易」團隊已交給執法機關跟進，亦已拒絕有關申索。

積金局主席劉麥嘉軒今天（25日）發表網誌，表示「積金易」團隊發現有強積金申索個案利用疑屬偽造的醫生證明書，試圖提早提取強積金。（積金局圖片）

與公私營醫療專業團體溝通 商討完善醫生紙核實機制

網誌又稱，為全面打擊欺詐強積金的行為，在「積金易」啟用時，積金局早已作出部署，如去年已主動與公私營醫療專業團體溝通，商討完善醫生證明書的核實機制、提高證明書內容的要求，以減低被濫用或偽造的風險。

另外，積金局亦聯同「積金易」團隊成立專責組，主動改善源頭防範工作，檢視提早提取強積金申索的審核機制，制定一系列措施，從監管、營運及執法層面多管齊下，加強對可疑申索的防範及阻嚇。