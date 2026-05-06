MPF｜韓股帶動亞股4月回報16%　積金評級︰強積金人均賺逾2萬元

美國及伊朗在4月上旬宣布停火，帶動環球股市急升，亦促使本港打工作的強積金（MPF）帳戶錄得進帳。據強積金研究機構積金評級表示，強積金在4月份實現了驚人逆轉，全數收復3月份的創紀錄虧損，並以6.31%的月度回報錄得系統有史以來最大的單月金額收益，令年初至今回報重返正數。以絕對金額計算，4月投資收益估計約968億元，人均獲利20,199.7元，為強積金有史以來最大的單月金額收益。



受韓國股市創紀錄反彈帶動，亞洲股票錄得16.03%的月度回報，創強積金歷史最佳表現；美國股票亦錄得自2020年11月以來最佳表現。

計入供款後，強積金總資產於4月底創下歷史新高，達約1.634萬億元，較3月增加998億港元，2026年以來累增806億元，相當於每名成員平均賬戶結餘為 340,934元，較3月底增加20,826元，2026年以來累增16,817元。

韓國等多個亞洲區內股市於4月大幅反彈。（Getty）

GUM指股票基金4月回報8.9%

至於另一間強積金研究機構GUM則指出，今年4月「GUM強積金綜合指數」上升6.3%，報298.4點。強積金4月份人均賺20,231元，年初至今人均賺13,742元。儘管美伊和談進展反覆，但市場傾向相信霍爾木茲海峽終將解封。GUM樂觀預期下環球4月資產急速回升，強積金亦成功扭虧為盈（年初至今回報）。

GUM強積金股票基金指數4月整體回報上升8.9%。單月表現最佳的是亞洲股票基金，升16.0%， 年初至今升16.7%，是今年所有基金類別的升幅之冠。相對而言，香港股票基金則受到中港科技股短期盈利壓力影響而表現落後，香港股票基金（追蹤指數）更微跌0.1%。

GUM 強積金混合資產基金指數4月整體回報上升6.5%。其中，股票成分較高的混合資產基金表現較突出，「混合資產基金（80%至100%股票）」回報最佳，單月升幅8.6%。回報最落後的是「預設投資策略-65歲後基金」，僅升2.1%。此類基金專為退休人士設計，因此債券比例較高，而受惠於股市上漲的幅度相對有限。

GUM 強積金固定收益基金指數於4月整體回報微升0.3%。人民幣債券基金表現最佳，單月上升 0.9%，主要受惠於人民幣升值。利好人民幣的其中一個因素是美伊衝突下，能源貿易以人民幣結算的需求增加。