中東戰升溫美加息壓力增　港銀推活期存款優惠　其中一間有6.7厘

中東局勢再度不明朗，美國及伊朗再度爆發軍事衝突，市場多預計美國聯儲局今年減息無望，甚至有加息風險。另外，加上臨近半年結，市場資金需求旺季，港銀紛紛加碼存款優惠吸金吸客，除了定期存款，活期存款也有優惠，後者憑其靈活存期，而在目前市場波動時期，存在一定吸引力。據《香港01》梳理，市面上活期優惠利率各有不同，目前最高為來自星展，美元、港元活期利率分別為6.7厘、5.7厘。



星展美元活期利率達6.7厘 港元達5.7厘

星展銀行本期e$aver存款推廣（登記期至6月30日）成為市場利率「天花板」。全新星展豐盛理財客戶若存入50萬港元或6.5萬美元以上新資金，並完成外幣兌換、投資交易及保險計劃三項Level-Up任務，享高達5.70厘港元或6.70厘美元活期存款年利率。美元綜合年利率可達6.7厘，港元達5.7厘。

即便是現有客戶，於6月30日前經DBS digibank HK應用程式登記，由即日起至8月12日存入20萬港元或2.5萬美元新資金，可享高達3.3厘港元或4.30厘美元活期存款年利率。

合格客戶若存入50萬港元或6.5萬美元以上新資金，並完成相關任務，美元綜合年利率可達6.7%，港元達5.7%。（資料圖片）

平安數字銀行「晉昇儲蓄存款」美元利率達6厘

建行亞洲「月月增息儲蓄戶口」與渣打銀行「高息馬拉松活期存款」港元最高年化利率同為2.5厘。其中建行亞洲產品按月遞增計息，美元最高利率4.38厘，賬戶完成登記後6天內須存入資金，後續不再接收新增存款。渣打銀行產品分三階段計息，美元最高利率3.5厘。

另外，平安數字銀行「晉昇儲蓄存款」採取90天三階段遞進模式，最後30天美元升至6.0厘、港元達4.0厘，起存門檻為美元1,000元或港元8,000元。不過，該產品在優惠期內「只能轉出、不能存入」。

市場資金需求旺季，港銀紛紛加碼存款優惠吸金吸客，除了定期存款，活期存款也有優惠。（Unpslash / @eduardo_soares）

信銀國際「MOTION動感存款」同樣採取三階段優惠。港元存款方面，第一階段（由登記日至7月31日）為1.8厘，第二階段（8月1日至31日）加至2厘，第三階段（9月1日至30日）可高達3.88厘，起存額僅1萬港元，最多2,000萬港元。美元存款更高息，三個階段利率分別達2.08厘、3.58厘及5.08厘。