專家訪談｜港股落後獨憔悴！　許長泰歸咎兩原因　望年尾收復2萬6

近期外圍市場包括美股及台韓股等接連「破頂」，相較港股表現未如逾期，恒指近日更跌穿2萬4，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，港股表現落後有兩大因素，包括科技重磅股的人工智能（AI）應用突破，以及內地經濟數據特別是內需市場仍待復甦，但年尾收復2萬6則相信仍有機會，唯或仍將繼續跑輸美股及台韓股。



許長泰表示，恒指年尾收復2萬6則相信仍有機會，唯或仍將繼續跑輸美股及台韓股。﹙資料圖片﹚

下半年最看好美股及台韓股 港股料仍將跑輸

許長泰在接受《香港01》訪問時表示，其實港股每一個時段會有一個主題表現較好，例如兩三年前是銀行股、高息股等，其後DeepSeek帶動科技股上揚，但在香港上市的重磅科技股，在AI應用方面獲得的成效仍待現，包括融合進其產品及服務，包括購物及金融等各方面的整個生態圈，並透過營收增加及成本減低來帶動其盈利，從而恒指才有望有動力升至2萬7或者更高位。

他預計，下半年股指表現會較看好美股及台韓股，其次為中港股市，之後為東南亞及印度股市。當中台韓股雖然已累積一定升幅，但會相信仍值得現階段入手，主要考慮到當中大型科技股，從事的業務未有面對太多競爭。股債比例方面，仍會較為偏好股市，建議年輕投資者可以進取地以七三比例，配置也股票及債券投資。債市預計會相對波動，但企業債等利息仍會相對政府債吸引。

料中東停火機會大 美息年內將維持

市場關注中東戰爭局勢進展，美伊談判進行中希望推動停火協議，霍爾木茲海域有望重開，許長泰預計，談判成事機會較大，但航運包括石油運輸要真正恢復，則仍需2至3個月，因仍需時清理水雷及保險恢復等。而若果中東局勢能夠穩定，美國通脹情況有望在今年夏天時有所舒緩，預計今年聯儲局利息政策維持不變，並不會出現有市場預期的加息舉動。

許長泰表示，若果中東戰爭能平息，早前表現較為落後的金融銀行、工業及航運等，有望回升，建議留意這些非科技板塊。（Reuters）

聯儲局剛於上周進行沃什（Kevin Warsh）上任後的首次議息，如市場預期保持利息政策不變，但令市場關注的是，沃什淡化最新利率預測的重要性，自己並未提供利率點陣圖預測，認為對執行政策並沒有幫助，並稱聯儲局已拋棄前瞻指引。

憂聯儲局與市場溝通不足 增債市波動

許長泰認為，這意味其在與市場溝通方面認為沒有太大急切需求，聯儲局未必會如同以往能夠定時或者即時，就通脹、縮表及勞動市場等情況的看法，與市場保持充足溝通，這預計將加劇下半年市場特別是債市的波動性。

另一方面，中東局勢變動也可考慮調整股市板塊部署，許長泰表示，3月戰爭爆發以來，較為不受戰爭影響的半導體等科技股，最受資金青睞，下半年若果中東戰爭能夠平息，而宏觀經濟面臨的挑戰問題暫時能夠舒緩，早前表現較為落後的金融銀行、工業及航運等，也有望回升。

許長泰預計，今年聯儲局利息政策維持不變，並不會出現加息舉動。不過，他會較憂慮聯儲局未必會如同以往與市場保持充足溝通，將加劇下半年市場特別是債市波動性。

建議留意金融及工業等非科技板塊

另外，以往較為依賴石油進口國家市場的再生能源板塊等，投資者也可多加留意。而港股方面，會繼續看好科技股、儲蓄電池股，收息股會推薦銀行及電訊股。

對於目前科技股板塊是否存在過熱情況，許長泰表示，不會太過憂慮，美國七大科技巨頭今年表現未如逾期，反應市場其實已經開始理性思考其資本開支是否過高，以及AI能否真正帶來盈利等更深層次的問題。

不憂慮科技股投資過熱情況 中資科技股中較看好晶片等硬件企業

至於中資科技股，他就認為，國家支持政策只是一個起點，投資者須看清行業背後的「科技含量」。他以電動車行業為例，當時的「內卷」從行業角度來看是成功的，但對投資者而言並非好投資。投資者擔心的是若 AI 模型公司取得成功，政府是否容許其賺取利潤，或會在賺到錢之後將其視為「公用股」管制，從而削弱對投資者的吸引力。

許長泰表示，內地消費市場氣氛仍謹慎，內房市場也仍待復甦，但預計中央不會出台大規模刺激政策，當中高企的內房庫存預計需2至3年才能消化。

因此，在中資科技股中，他會較看好晶片等硬件科技企業，因為晶片的科技含量較高，不容易被抄襲，企業更能有效保護自身的盈利，而政府對硬件企業的盈利空間干預相對較少。他強調，投資硬件最大的優勢在於「容易計數」，產量、價格及成本皆有數可依，企業盈利能見度高。AI 模型需要假設客戶數量與付費意願，誤差範圍太大，會令投資者難以估計其盈利增速。

料中央不會出台大規模刺激政策 內房庫存仍需2至3年消化

內地近期公佈的經濟數據未如市場預期，5月的消費及投資數據，更跌至疫情完結以來的最差水平。許長泰表示，內地消費市場氣氛仍謹慎，內房市場也仍待復甦，但預計中央不會出台大規模刺激政策。

他指出，當中內房市場仍面臨「高庫存」與「需求不足」問題，高企的住宅庫存預計需2至3年才能消化。若未來中央政府能夠釋放更多資源，協助地方政府吸納庫存，將有助推動市場逐步走向供需平衡，並促進房價止跌回穩。不過，預計短期內中央政府對房地產市場的態度是「求穩」，並不想在房價一跌時就盲目出手大舉刺激。