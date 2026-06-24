唱錢攻略｜日圓見4.84算！　盤點找換店及銀行匯價　呢類卡享回贈

【日元/日圓/唱錢/唱YEN】日圓跌跌不休，近日失守160大關，下跌至161.93水平，相當於每百日圓兌港元報4.84元，為1986年以來低位。而臨近暑假，日圓大割引，港人自然關心何時儲定日圓「彈藥」去日本旅行「大血拼」！以下列出各大銀行及找換店兌換價，以及對比各信用卡發卡機構和扣賬卡的匯價和手續費，為大家攞盡著數。



日圓波動或成港民遊日原因之一。（Getty Images)

銀行唱錢 宜先網上換匯

各大銀行每百日圓兌港元電匯價 銀行名稱 銀行賣出價 銀行買入價 大眾銀行 4.8643 4.8423 南洋商業銀行 4.8646 4.8372 工銀亞洲 4.8690 4.8330 中國銀行 4.8850 4.8190 恒生銀行 4.8870 4.8130 滙豐銀行 4.8920 4.8110 (資料截至6月23日 12:45 p.m.，僅供參考）

在香港銀行兌換外幣，主要可透過網上/手機銀行或親臨分行辦理。市民可預先使用網上換匯以獲取較佳匯率，再透過外幣提款機（支援外幣ATM的銀行如恒生、匯豐等）提取現鈔，或直接預約臨櫃提取。

在香港銀行進行外幣兌換，一般不會收取額外的手續費（即免手續費），主要會透過調整買賣匯率的差價（Spread）來賺取利潤，而當前差價最小為大眾銀行，1000港元可兌換約20557.94日圓。

雖然在香港本地銀行兌換日圓沒有單日上限，視乎分行的現鈔庫存。但若需提取大額日圓（如10萬至100萬以上），通常須提前1至2個工作天向分行預約，否則臨櫃很難即時提供大量現鈔，若超過銀行設定的單日免費提款額度或上限，通常會被收取 0.25% 的超額提款手續費。以滙豐銀行 (HSBC) 為例，一般個人客戶單日提取日圓現鈔超過 20 萬，將收取總提款額的 0.25% 作為手續費。

此外，若使用外幣提款機或海外自動櫃員機提取日圓現鈔，則受限於自己的銀行卡每日最高提款額度（一般為等值港元 $20,000 至 $80,000 不等）。

市民可透過本地銀行兌換日圓。（湯致遠攝)

找換店匯水差異不大

各大找換店每百日圓兌港元現鈔價 找換店名稱 賣出價 買入價 小女孩 4.8630 4.8550 景緻 4.8700 4.8400 牛記 4.8705 4.8241 永恒 4.8900 4.8400 堅成 4.8900 4.8200 發達鳥 4.9000 4.8200 （資料截至6月23日 12:45 p.m.，僅供參考）

在香港兌換外幣，一般找換店的匯率通常比傳統銀行更優惠，且免收手續費。熱門的找換店包含深水埗的 Birdy Exchange (發達鳥)、上環的牛記找換與小女孩找換店等等，市民可比較一下各店匯率。

暫時依網站報價看，小女孩找換店的匯率較吸引，1000港元可兌換約20567.67日圓現鈔。

找換店的匯率比傳統銀行吸引。（湯致遠攝)

信用卡海外簽賬 手續費差異大

各大信用卡每百日圓兌港元電匯價 信用卡發卡機構 賣出價 手續費 銀聯 4.8810 1% JCB 4.8700 1% Mastercard 4.8680 1.95% Visa 4.8674 1.95% （資料截至6月23日 12:45 p.m.，僅供參考）

使用信用卡進行海外或外幣簽賬時，通常會產生手續費，由國際發卡組織與發卡銀行收取用戶手續費。市民外遊時記得要查詢清楚，暫時銀聯卡匯率較吸引，手續費比其他信用卡較低，1000港元可兌換約20487.61日圓。

信用卡進行海外簽賬時會產生手續費（Getty Images)

扣賬卡直接扣賬 慳手續費兼鎖定匯價

各大香港銀行多貨幣扣賬卡 發行銀行 支付關閘 外幣交易費/手續費 現金回贈 功能 滙豐銀行 Mastercard 豁免 0.4%-0.5%（無上限） 支援日圓直接扣賬 全球滙豐集團自動櫃員機（ATM）提款免收手續費。 中國銀行 Mastercard 豁免 0.5% (無上限） 連結外匯寶賬戶後即可直接扣除日圓 全球任何 帶有Mastercard 標誌的 ATM 提款均豁免手續費。 恒生銀行 Mastercard 豁免 0.5% (無上限） 日圓消費直接扣賬 共享滙豐集團龐大的全球網絡， 海外滙豐 ATM 提款同樣免手續費。 東亞銀行 Mastercard 豁免 0.5% (無上限） 支援日圓直接扣賬 可讓持卡人在手機 App 內隨時切換獎賞模式 海外提款可提取最高80000港元或等值貨幣。 （資料來源：滙豐 Mastercard 扣賬卡 官方網頁、中銀香港萬事達卡扣賬卡 官方網頁、恒生多貨幣 Mastercard 扣賬卡 官方網頁、東亞萬事達卡扣賬卡 官方網頁）

不過，如果不想付手續費，也可用「扣賬卡﹙debit card﹚」。使用扣賬卡（Debit Card）在日本消費非常方便，且手續費極低甚至免收。市民只需透過外幣戶口持有日圓，在當地消費或網購時，系統便會直接從日圓戶口扣除，省去一般信用卡約 1.95% 的外幣交易手續費。

雖然扣賬卡方便，但扣賬卡的原則是「有錢先可以扣」，戶口餘額不足時交易會被拒絕。建議出發前根據行程估算所需日圓金額，提前在匯率較佳時分批買入，鎖定成本。同時亦可準備少量現金或後備信用卡，以備不時之需。