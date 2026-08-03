MPF｜韓國股災燒親港打工仔　7月韓亞基金齊仆直　中港基金吐烏氣

MPFGo今日﹙3日﹚發佈2026年7月強積金月內表現研究報告，其中東亞中國追蹤指數基金月內回報居首位，升幅為14.67% ；相反，海通韓國基金－T類別則錄得-34.26%，兩者相差48.93%。



報告發現，首十強基金平均回報為+13.18%，十大跌幅基金平均回報為-20.24%，兩組平均差距達33.42%。﹙資料圖片﹚

100萬資產 回報相差近50萬

報告又發現，7月首十強基金平均回報為+13.18%，十大跌幅基金平均回報為-20.24%，兩組平均差距達33.42%，反映7月份不同市場及地區基金的表現出現極為明顯的分化。

若以100萬港元強積金資產作簡單情景示例，48.93%的首尾回報差距，相當於約48.93萬港元的帳面差異。數據反映，在相同供款及資產規模下，不同地區、市場及投資策略在短時間內可以產生相當大的回報差異。

MPFGo 數據截至7月29日，涵蓋全港11間非僱主專屬強積金計劃受託人旗下448項基金份額記錄。剔除貨幣市場基金及保證基金，並合併同一策略的重複份額類別後，共300隻基金納入月績排名。MPFGo透過人工智能分析強積金公開數據，從市場、資產類別及風險角度提供資訊。

7月十大升幅基金全數與香港或中國股票市場相關。﹙資料圖片﹚

中港股指基金雖反彈 仍未收復今年失地

MPFGo指，7月十大升幅基金全數與香港或中國股票市場相關，並全部錄得雙位數升幅。東亞中國追蹤指數基金以+14.67%排名第一，恒生中國企業指數基金以+14.38%居次；宏利MPF恒指ESG基金及我的香港追蹤指數基金均錄得+12.88%，恒指基金及景順恒指基金－單位類別A均錄得+12.87%。BCT恒指基金、東亞香港追蹤指數基金、中港基金及富達香港盈富基金亦打入十大。基金走勢高度一致，顯示7月領先表現主要來自中港股票市場的整體反彈，而非個別基金的單一選股結果。

值得留意的是，東亞中國追蹤指數基金及恒生中國企業指數基金的年初至7月底回報仍分別為-2.08%及-2.05%；其餘入榜基金的年初至今回報大致介乎-0.06%至+2.21%，反映7月升幅有相當部分屬於此前調整後的反彈與修復。

韓國科技股高位急挫 基金跌幅被放大

另一邊廂，跌幅榜則集中於韓國、亞洲及區域型股票基金。海通韓國基金－T類別下跌34.26%，海通亞太基金－T類別下跌27.41%，多隻東亞亞洲股票基金的跌幅介乎22.03%至22.55%，海通環球分散基金－T類別亦下跌19.55%。值得留意的是，海通韓國基金－T類別截至7月29日的年初至今回報仍達+38.98%，海通亞太基金－T類別的年初至今回報亦有+34.60%；東亞三隻亞洲股票基金的年初至今回報仍介乎+17.92%至+19.07%。月內跌幅最大的基金，同時仍可能是年初至今升幅較顯著的基金，反映短期排名與較長期表現可以呈現完全不同的圖像。

7月MPF跌幅榜則集中於韓國、亞洲及區域型股票基金。﹙資料圖片﹚

MPFGo解讀稱，韓國市場是本月亞洲基金急跌的重要背景之一。韓國股市上半年受人工智能及高頻寬記憶體（HBM）需求帶動，半導體相關股份累積顯著升幅，令部分韓國及亞洲股票基金年初至今的回報保持強勁。踏入7月，相關板塊出現集中獲利回吐，市場對估值、人工智能資本開支持續性、記憶體需求及產業競爭重新評估。由於韓國股市及不少亞洲基金對大型科技與半導體股份的配置較高，相關股份回落容易放大基金的月內跌幅。海通韓國基金月內跌34.26%，但年初至今回報仍達38.98%，正好反映短期劇烈調整與年內累積升幅可以同時存在。