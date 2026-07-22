MPF｜恒指發力太遲？　首7個月港股基金　仍然跑輸亞股23個百分點

踏入下半年後，港股表現與日韓等亞太區內其他股市走勢出現逆轉。港股重上25000點，而韓國股市卻從一度跌至今年4月以來低位，而這種背馳局面，亦體現在強積金表現。有強積金顧問公司數據顯示，截至7月17日，港股基金（追縱指數）累計升幅為7.4%，表現稱冠，並且與股票基金中敬陪末席的亞洲股票基金，表現相差14.2個百分點。



GUM指出截至今年7月17日，整體強積金人均蝕3,302元，其中股票基金蝕0.9%。不過若再留意各類股票基金表現，便可以發現港股基金表現一枝獨秀，其中港股基金（追縱指數）於期內升幅為7.4%，港股基金為3.2%。至於大中華股票基金及亞洲股票基金，則分別跌5.8%及6.8%，與港股基金（追縱指數）的回報率有超過10個百分點差距。

亞股基金首7個月錄逾19%回報

雖然港股基金（追縱指數）在7月內表現突出，但是從年初起計算，仍錄得3.6%跌幅，而港股基金則跌4.1%，反映出上半年港股表現失色，對港股基金帶來負面影響。亞洲股票基金在期內則錄得19.2%回報率，兩者相差達到22.8個百分點。

至於日股基金﹑環球股票基金及美股基金，從年初至7月17日，分別錄得14.4%﹑10%及7.3%回報，表現遠勝港股基金。GUM指出，截至今年7月17日，人均強積金回報為15,223元。

隨著7月份港股與亞太區內其他股市走勢逆轉，港股基金與亞股基金之間的表現差距，已大幅收窄。在今年上半年，亞股基金回報率為27.9%，港股基金（追縱指數）則跌10.3%，即兩者之間的差距達到38.3個百分點。

韓股斬倉潮拖累亞股基金7月表現

GUM首席投資總監劉嘉鴻表示，韓國斬倉潮（去槓桿deleveraging）及美伊戰火升級等均令AI交易降溫，亞洲基金受拖累7月暫跌6.8%。恒指6月一度創年內新低。恒指整體市盈率相較其他主要市場低，吸引資金回流形成反彈力量，港股基金（指數追蹤）今個月暫升逾7.4%。