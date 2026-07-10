MPF強積金上半年回報率5.67%　人均賺$1.85萬│附10大表現最好基金

MPF強積金上半年成績單出爐！據強積金研究機構積金評級最新統計，今年上半年強積金投資總收益達888億元，相當於每名打工仔平均獲利18,500元，是強積金成立以來第二高。各類資產之中，亞洲股票表現最好，年初至今回報率高達27.93%，其中最賺錢的成份基金回報率更高達111.39%！即看各強積金基金最新回報表現數據一覽。



上半年打工仔MPF人均賺$18,500

積金評級指，儘管6月錄得1.45%的虧損，強積金今年第二季回報仍達7.81%，為2020年以來最佳第二季表現，帶動上半年回報率達5.67%。

截至2026年6月底打工仔MPF人均賬戶結餘$34.75萬

至於結餘方面，計及供款後，強積金總資產於6月底達到約1.67萬億元，相當於每名成員平均賬戶結餘為347,500元。

2026年上半年亞洲股票基金表現最好

該機構監測數據顯示，今年上半年回報率最佳的強積金資產類別包括：股票基金(亞洲)回報率27.93%、股票基金(日本)15.27%、股票基金(環球)11.86%、混合資產基金(81至100%股票)囦報率9.14%、混合資產基金(61至80%股票)回報率8.52%。

強積金研究機構積金評級最新統計，今年上半年強積金投資總收益達888億元，相當於每名打工仔平均獲利18,500元，是強積金成立以來第二高。（資料圖片）

比較個別基金表現，海通韓國基金上半年淨回報率高達111.39%跑出，其次是海通亞太基金（85.38%）、東亞(強積金)亞洲股票基金（53.74%）、海通環球分散基金（53.47%）、東亞(行業計劃)亞洲股票基金（53.33%）等。

更多《研數所》文章：傳MPF供款入息上限增至4萬元 計算機即計打工仔每月供款增加幾多

早前有消息指，積金局計劃調整強積金（MPF）供款每月入息上下限，當中建議入息下限由現時7,100元上調至10,500元，亦即是僱員月入達10,500元才需要供款；供款入息上限則可能由3萬元提升至4萬元，即月入超過3萬元的僱員，將來供款或會增加，以月入4萬元為例，現時每月供款為1,500元，未來或增至2,000元。



到底新制會如何影響打工仔每月到手人工呢？「01研數所」特設強積金供款比較計算機，按照MPF供款上下限的調整建議，幫你估算強積金每月供款以及實際每月收到薪酬的變化。



計算機僅按市場傳聞中的調整建議推算供款變化，實際調整幅度，以至是否調整尚待當局公布。



建議打工仔MPF供款入息下限由7,100元增至10,500元 入息上限擬由3萬元增至4萬元

對一般月薪僱員而言，現時每月強積金供款的入息上下限分別為7,100元及30,000元。若僱員每月入息低於7,100元，現時毋須供款；若月入介乎7,100元至30,000元，則需按入息供款5%，每月供款上限為1,500元。

若強積金供款入息上下限調整建議獲得通過，月入低於10,500元的僱員將毋須供款。至於月入介乎10,500元至40,000元，則需按入息供款5%，即每月供款上限由1,500元增至2,000元。

消息指，積金局計劃調整強積金（MPF）供款入息上下限，當中建議每月入息下限由現時7,100元上調至10,500元，供款每月入息上限則可能由3萬元提升至4萬元。（資料圖片）

消息指，積金局早前稱相關調整已進入公眾諮詢最後階段，將繼續整理意見，預計7月會向政府提交報告，若獲得通過，預料最快明年生效。