定期存款｜銀行紛加美元定存息　富邦1年期4.2厘　全港最高

美國聯儲局日前宣布加息0.25厘，為三年來首次調高利率，將聯邦基金利率目標區間上調至3.75%至4%。最新點陣圖顯示鷹派訊號，暗示今年底前有機會再度加息一次。隨著美息上揚，香港各大銀行紛紛上調或者推出定存優惠吸客吸資金，而美元定存息更普遍高於港元定存。其中，富邦銀行將12個月美元定存年利率加至4.2厘，為目前全港最高的１年期美元定存息。



美國聯儲局日前宣布加息0.25厘，為三年來首次調高利率，將聯邦基金利率目標區間上調至3.75%至4%。（Getty）

富邦銀行1年期4.2厘 全港新高

要取得富邦銀行12個月美元定存息最高4.2厘的優惠，需透過富邦手機應用程式以美元（不論新舊資金）開立指定定期存款，而存款金額需要達 12.８萬美元或以上。該次優惠無論開立 3 個月、6個月及 12 個月定存都可享受最高年利率 4.2厘。較短存期方面，2 個月期及 1 個月期的定存年利率亦分別高達 4.1 厘與 3.95 厘。

華僑銀行也推出限額特惠定存利率推廣，其中「宏富理財」尊貴客戶開立12個月期美元定存，年利率高達 4.1厘，6個月與3個月期則分別為4厘及3.7厘，一般個人客戶開立12個月期亦享有4厘年利率。兩類客戶開立1個月期的年利率均為3.38厘。

匯立銀行低門檻入場費 18個月期4.1厘

若追求更低入門門檻，虛擬銀行匯立銀行的 GoSave 2.0 方案僅需港幣10元（或等值）即可起存。其中開立長達18個月期美元定存，年利率高達 4.1厘，12個月及6個月期分別提供 3.9厘 與 3.8厘，至於3個月及1個月定存年利率則分別為 3.7厘 及 3.55厘。

恒生12個月美元定存達 3.4厘（資料圖片）

恒生12個月美元定存達3.4厘 大行最高

大行方面，恒生銀行推出美元定存特惠，客戶經由網上理財或手機應用程式，以不少於2,000美元的新資金開立即可參與。其中，特選「優越私人理財」及「優越理財」客戶開立6個月及12個月，定存年利率均可達3.4厘，為大行中最高。其他個人理財客戶開立同天期定存，亦享高達3.3厘的優惠年利率。

滙豐亦有推出外幣新資金定期存款優惠。客戶需經手機應用程式、網上理財享受網上優惠，以 2,000 美元或以上的新資金開立定期存款，存款3 個月、6 個月或 12 個月期的滙豐卓越理財尊尚客戶均可享高達 3.3厘 的特惠年利率。

中銀香港針對美元推出「新資金特優定期存款」優惠，

中銀香港也有推出「新資金特優定期存款」優惠，個人銀行客戶只需經由網上銀行或手機銀行，以新資金1,000 美元或以上開立定存，其中「私人財富」或「中銀理財」客戶開立 3 個月或 6 個月期美元定存，可享定存年利率3.3厘，「智盈理財」、「自在理財」或其他個人客戶開立 3 個月或 6 個月期定存，年利率則為3.1厘。

而渣打銀行的「網上特惠定期存款」，客戶只需透過手機應用程式或網上理財，以2,000美元或以上新資金開立，不論3個月、6個月或12個月期，均可享有3.3厘的特惠定期存款年利率。