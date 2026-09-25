MPF攻略｜全球國債遭拋售　債券基金當災　貨幣基金表現勁過港股

【香港強積金 / 強積金2026 / 債劵基金】 投資者對通脹與財政赤字的擔憂加劇，全球債券市場經歷拋售潮，美國、日本、澳洲和英國主要經濟體的長債息同步攀升。其中，10年期美國國債孳息率突破 5 厘關口，位處高企。美債息上一次攻陷 5 厘防線已經是 2023 年，債息飆升意味債價下跌，此次拋售潮使意味近年中長期債券價格面臨考驗。



強積金（MPF）有不少基金涉及債券資產，對於廣大強積金計劃成員及打工仔而言，是否應趁機調整自己的債券基金配置，增加或減少倉位？有專家則指出，保守基金或者貨幣基金過往多年均表現佳於債券基金，反映後者未能達到預期的避險效果，臨近退休人士或者年輕打工仔，均不太建議立即增加有關配置。



強積金（MPF）有不少基金涉及債券資產（資料圖片）

三類基金表現盤點

全球主要發達經濟體的債息愈升愈有，意味債市遭洗倉。翻查資料，規模最大的美債，其債息由2022年開始上升至今，當時10年期美債只有約1.6厘，之後就一直抽升，直到今年年初來到約4厘，眼下已突破5.2厘。因此，債券強積金這些年的表現其實不盡人意。

以今年為例，根據 9 月的積金評級數據顯示，亞洲債券基金年初至今錄得 -0.90%、環球債券基金年初至今為 -1.60%、港元債券基金年初至今取得 -1.93%，均處於榜末倒數位置。

但值得留意的是，當全球進入加息週期時，中國反而持續維持低息，因此，縱觀排行榜中，唯一表現較好的只有債息跌、貨幣在升值的人民幣債券基金。人民幣債券基金年初至今累計達 5.74%，為所有債券類別中唯一取得正回報的基金。

傳統觀念認為債券風險較低、適合防守，但在加息週期下，債券無法做到避險效果。反而，由於環球息口上升，貨幣市場基金整體展現出極佳的抗跌能力，其中強積金保守基金（年初至今 +1.33%） 與港元貨幣基金（年初至今 +0.37%） 皆穩健獲利，而人民幣及港元貨幣市場基金更受惠於幣值優勢，年初至今累計取得 3.75% 的不俗表現，表現好過中港股票基金升3.63%。

人民幣債券基金於 9 月回報率錄得 0.28%，年初至今累計達 5.74%，為所有債券類別中唯一取得正回報的基金。（Getty）

保守基金持有超短債 美加息環境下回報更具穩定性

面對此等現象，安柏環球金融首席投資總監雷志海亦認同：「事實上你看回過去這四、五年，香港大部分MPF的債券型基金來說的話，其實個表現都是好認真麻麻地，甚至乎可能跌了！」而貨幣市場基金提供了比多數中長期債券基金更好的避險效果。

雷志海表示，在美國聯儲局加息壓力下，短期債券收益率快速上揚，使得貨幣基金既能維持極高的穩定性，又能獲取回報增長。「過去四、五年來說的話，大部分這些貨幣基金的表現，其實反而還可能好過那些債券基金表現，甚至乎有機會好過一些混合資產基金表現。」

翻查MPF債券期金組合，美長債息高企，而強積金中的債券基金一般持有中長期國債及企業債。以強積金企業龍頭梯隊宏利與AIA為例，宏利MPF國際債券基金佔比最多的是剩餘約22年期的3厘美國政府債券，與剩餘7 年期的4.375厘的美國政府債券；AIA 國際債券基金佔比最多的同樣是剩餘約21年的3厘美國國債，以及剩餘 8 年到期的4.25厘美國國債。

而保守基金或者一些貨幣基金，尤其是港元貨幣基金，則主要持有超短期債券。例如宏利MPF保守基金中 93.1 %都投資於極短期的港元債券。

故此，相較直接增加債券基金配置，他會更建議，臨近退休人士現階段可考慮比傳統債券基金更有防守力的貨幣基金 。不過，雖然貨幣基金的風險較低，亦意味着長期回報潛力通常有限。

安柏環球金融首席投資總監雷志海。（資料圖片）

股市受債息高企承壓 正是「買平貨」時機

對距離退休仍有漫漫長路的年輕打工仔而言，雷志海建議應堅持「全進攻型」或股票型基金的部署，切忌因短期市場雜音而將資金轉入保守資產，從而錯失長期的資產增值潛力。

他以現金流折現模型（Discounted Cash Flow）解釋，債息上升確實會對股票估值帶來一定壓力，引致市場波動，「但是這正正是應該對你來講更加有利。因為你還有好長時間先退休，你未來買下去的話其實你是有機會買到平貨。」他提醒切勿因而退縮。

人民幣債券基金於 9 月回報率錄得 0.28%，年初至今累計達 5.74%，為所有債券類別中唯一取得正回報的基金。（Reuters）

看好亞洲市場 受惠經濟增長與AI供應鏈

在基金地區分布的選擇上，雷志海認為亞洲股票市場是值得中長線投資者首選的區域。亞洲地區整體經濟增長速度預計仍將優於全球其他主要經濟體。

雷志海指出AI帶動了整體科技領域的發展，這對整個亞洲地區而言，依然是一個相對有利的總體發展趨勢。在 AI 的前期投入與建設階段，市場需求大量集中於零組件、設備、晶片、記憶體，乃至電力供應等基礎設施，而這類相關企業在亞洲地區的佔比相當高。因此，對於進行中長線或長線投資的人士而言，亞洲地區在市場與區域配置上依然十分值得考慮。

他表示，強積金是一場「長跑賽」，成員不應因短期的市場波動而動搖既定的長遠投資策略，認為MPF投資與馬拉松一樣，重點是維持一個適合自己的步速，而不是因為途中突然出現障礙便大幅加速或減速。同時，10年期美債收益率升穿5厘等短期金融市場消息，並不代表所有打工仔都必須立刻調整MPF部署。只有當成員隨著年齡增長、越來越接近退休終點時，才需要開始逐步調低風險和調整資產組合。