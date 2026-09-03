強積金總資產破紀錄達1.7億　韓股彈亞股基金領跑　8月中港股落後

積金評級數據顯示，8月強積金投資回報1.46%，年初至今回報達7.79%。以絕對金額計算，8月強積金投資收益約為244億港元，相當於每名成員平均獲利4,917港元，而年初至今平均收益則為25,221港元。計入供款後，強積金總資產於8月底創下歷史新高，達1.71萬億港元。



8月強積金投資收益約為244億港元，相當於每名成員平均獲利4,917港元，而年初至今平均收益則為25,221港元。強積金總資產於8月底創下歷史新高，達1.71萬億港元。

亞洲股票基金年初至今回報達25.58% 次最佳表現為日股

亞洲股票基金在8月繼續領跑，延續2026年以來的強勢表現，為今年表現最佳的資產類別，8月回報達3.53%，年初至今累計升幅達25.58%。其次為日本股票基金，8月回報達3.44%，年初至今回報21.38%，為月內及年初以來表現第二佳的資產類別。

而美股基金回報則分別達2.59%及10.57%，月內及年初以來表現排名第五。而中港股票基金8月回報僅有0.33%，年初至今回報也僅有4.81%，月內及年初以來表現排名分十大不入。

美股基金回報排行第五 中港股基金表現則是大不入

8月及年內表現最差的為港元債券基金，8月錄得負回報0.09%，年初至今也錄得負回報0.88%。而事實上，年初至今來看，除了人民幣債券基金錄得正回報5.44%外，其他亞洲及環球債券均錄得負回報，分別為負回報0.08%及0.71%。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，強積金制度總資產規模增至1.71萬億港元，創下的歷史新高，超越今年5月錄得的1.69萬億港元。按強積金的497萬名成員計算，目前平均每個強積金帳戶結餘為343,420港元。而投資收益在強積金創下歷史新高的過程中發揮了關鍵作用，其中主要保險計劃營辦人，即友邦、宏利及永明合共貢獻了強積金年初至今1,221億港元投資收益的絕大部分。

他並指出，歷史數據顯示，強積金全年錄得正回報的機會較高。系統曾在6個年份中於8月底前錄得6個正回報月份，而當中只有一次（2021年）全年最終錄得虧損。儘管如此，我們提醒成員切勿自滿。金融市場持續面對波動，因應中東局勢、關稅政策及環球經濟形勢不斷變化，他並強調，分散投資很重要，積金局規定的低收費預設投資策略基金在協助成員實現儲蓄、投資及退休目標方面有關鍵作用。