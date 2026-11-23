據格隆匯梳理，摩根大通11月19日發布的2027年美國經濟展望認為，AI投資周期走向成熟，美國經濟將從高速增長轉向温和擴張。



實際商業資本開支增速從2026年的10%回落到8%，AI財富效應減弱使實際消費增速從2.6%降至1.7%，實際GDP增速從2.5%放緩至1.9%。勞動力市場仍有韌性，截至10月的12個月平均每月新增就業7.4萬，失業率4.1%，勞動生產率自ChatGPT發布以來年增2.7%，但勞動收入份額降2.5個百分點至53.0%的歷史低位。

超大規模數據中心資本開支2027年增48%，低於2026年的86%與2025年的71%，但美元增量幾乎不變。設備投資增11%，其中計算機、通信與渦輪機增23%，含半導體設備的特殊機械增20%。財政從拉動轉為拖累，OBBBA效應消退疊加CHIPS與IRA投資下降，對GDP的貢獻從2026財年正0.1個百分點轉為2027財年負0.6個百分點。

摩通料，超大規模數據中心資本開支2027年增48%。（Reuters）

通脹回落但不達標。關稅、科技產品價格與能源對核心PCE的貢獻至少50個基點，隨着這些因素消退，核心PCE從3.3%降至2.7%，核心服務慣性使回到2%需要更久。

政策上預計12月、1月、3月各加25個基點至4.50%至4.75%，理由是新任主席缺乏明確政策敘事、委員會更依賴數據，加息意在維護信譽而非打壓就業，2028年降息兩次。AI對勞動生產率每年約提升0.5個百分點，方向雙向：上行是生產率傳導至工資，下行是對AI回報的懷疑衝擊實體與市場。新屋開工2027年平均僅118萬套。

關鍵數據：2027年GDP 1.9%、消費1.7%、核心PCE 2.7%；數據中心資本開支增48%；聯邦基金上限4.75%；新屋開工118萬套。

風險提示：AI投資回報若被證偽，財富效應與資本開支會同時逆轉；財政拖累幅度取決於撥款結果。