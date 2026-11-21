據格隆匯梳理，摩根士丹利研究員Michael T Gapen發布美國宏觀經濟點評報告。

核心判斷邏輯：

美國經濟在多重逆風下維持韌性，AI資本開支與財富效應支撐消費，移民限制、關稅、能源價格等因素形成壓制。通脹存在粘性，能源與運輸成本傳導推高物價，住房通脹及關稅消退帶動通脹逐步下行。美聯儲不會採取激進緊縮，計劃漸進加息，終端利率維持一段時間後再降息。AI投資對GDP拉動作用顯著，但設備多依賴進口，國內瓶頸集中在電力、勞動力等領域。勞動力市場處於低僱傭、低解僱均衡，工資上行壓力有限，難以推升通脹。

關鍵數據：

預計2026、2027、2028年美國實際GDP增速分別為2.6%、2.5%、2.7%；2026年末核心PCE按年3.2%，2027年末2.6%；預期12月、次年3月各加息25個基點，終端利率4.25%-4.5%；AI投資2026、2027年對GDP貢獻約90個基點；9月至10月金融條件指數累計收緊74個基點。

風險提示：

能源價格反彈加劇通脹粘性；AI相關資本開支不及預期拖累經濟；金融條件持續收緊壓制內需；勞動力市場超預期升温推高薪資通脹。