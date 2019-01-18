【B Side】#17 旅遊攝影：一機一鏡咩焦距最適合？安排行程好重要

農曆新年就快到，又喺去旅行影靚相嘅旺季！今次「B Side」旅遊攝影特輯第三集，請嚟喺Instagram大受歡迎嘅攝影師Elaine Li同大家分享貼士，如果旅行只揀一機一鏡，你會揀咩焦段鏡頭？行程又應該點樣安排？一齊睇片啦！ 攝影：©Elaine Li（照片由受訪者提供），主持：葉家豪，拍攝：黎工、葉家豪，剪接：黎家浩

安排行程，感受一個地方

任職廣告美術指導的Elaine Li在網上人氣旺盛，Instagram有逾24萬追蹤者，她曾與多個品牌合作。與許多攝影愛好者一樣，Elaine都是有份全職工作的「打工仔」，她說自己給人的感覺好像經常去旅行，其實只是將旅行拍來的照片慢慢發佈。

為了爭取更多機會到外地拍照，Elaine許多時候會把行程安排在周五晚上下班後出發，再在星期一清晨回港上班。每次旅程，短則3至4天，長則5至6天。Elaine會把安排得很仔細，出發前寫好行程表，按照計劃拍攝，她形容好像「將兩星期的行程濃縮到幾天」。

雖然行程看起來密密麻麻，但她說：「每次都確保自己有充足時間，用肉眼感受一個地方。」

按此觀看Elaine作品圖輯：【旅遊攝影】Instagram 24萬追蹤者 香港女攝影師的旅途風光

雖然Elaine的行程看似密密麻麻，但她說自己會預留足夠時間感受每一個地方。（照片由受訪者提供） 一機一鏡會選大光圈35mm鏡頭 Elaine提到，自己出外旅遊最常使用的器材，是一部相對較輕盈的全片幅單反相機，配合35mm和70-200mm鏡頭。有時候，她也會攜帶17-40mm鏡頭，用來拍攝廣闊的環境，連同腳架器材大概重3kg至4kg。Elaine稱，自己比一般攝影師的器材更少更輕。 她又說，如果只帶一機一鏡的話，她會選擇35mm f/1.4鏡頭。Elaine認為，35mm焦段適合拍攝的題材較多元化， 拍攝出來的畫面也不會太過變形。f/1.4大光圈，也能夠讓她在夜晚或低光環境拍攝時，也不用把ISO調得太高，影響照片成像質素。 加上，Elaine去到大城市旅遊時，都喜歡在晚上拍照。大光圈鏡頭，正好讓她一機一鏡，邊走邊拍。相比起自然光線，她對人造光線更加感興趣，例如香港的霓虹燈，或者外國城市豐富的都市夜色和燈光，顏色十分豐富，這些光線在後製時讓她有更多創作空間。

一連三輯「B Side」旅遊攝影特輯，經已播放完畢。最後，學主拎人Sam話齋，攝影最緊要開心，希望大家都揀到自己適合的器材去旅行，「01影像」仝人恭祝大家新年快樂，日日影好相，下集「B Side」再見！