【新聞背後】走佬杜拜王妃學歷高運動叻　帶3億元與子女逃亡英國

杜拜王妃哈亞公主（Princess Haya bint Hussein）帶着兩名子女出走，離開丈夫阿聯酋總理兼杜拜酋長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum），逃亡到英國，甚至與昔日的枕邊人對簿公堂。公主與王子雙宿雙棲的動人童話，宣告幻滅。

杜拜王妃：哈亞向英國高等法院申請「強迫婚姻保護令」、「禁止騷擾令」以及子女監管權。（Reuters）

7月初，美國媒體開始報道哈亞的逃亡經過，指哈亞數月前帶同11歲女兒和7歲兒子，以及3100萬英鎊（約3.04億港元）前往倫敦，向英國尋求政治庇護，並申請離婚。

哈亞公主：高學歷、曾出戰奧運

哈亞1974年5月出生，現年45歲，她是約旦已故國王侯賽因（King Hussein）的女兒。哈亞年僅3歲便經歷喪母之痛，母親阿利亞（Alia Hussein）在直升機意外中身亡。約旦現任國王阿卜杜拉二世（King Abdullah II）是哈亞同父異母的哥哥。

年少時，哈亞大部份時間都在英國度過。她就讀於英國私校，之後於牛津大學（Oxford University）修讀政治學、哲學和經濟學。

哈亞接受訪問時曾表示，自己醉心於獵鷹、射箭和重型機械，並自稱是約旦唯一一名女性獲發駕駛重型貨車的牌照。她亦曾經是一名全職馬術運動員，代表約旦出戰2000年悉尼奧運。曾任國際馬術總會（Federation of Equestrian International）會長的哈亞亦在2007年香港籌備奧運馬術項目時訪問香港。

杜拜王妃：哈亞和穆罕默德均是「愛馬士」，是英國皇家賽馬會（Royal Ascot）活動的常客。（Reuters）

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與杜拜酋長結婚 成第六任妻子

2004年4月10日，30歲的哈亞與當時53歲的穆罕默德在安曼（Amman）結婚，成為對方的第六任妻子兼「妾侍」，育有一子一女。據報穆罕默德總共有23名子女，由不同妻子所生。

哈亞和穆罕默德均是「愛馬士」，喜愛馬匹，看似是天生一對。哈亞也不時談到與丈夫的感情，描繪美滿家庭的圖畫。2016年，她接受雜誌訪問時説：「每一日我都因為他所做的事感到驚喜，每一日我都感謝上天，讓我夠運能夠靠近他。」

穆罕默德其他子女也出逃

門當户對的一對，卻敵不過殘酷的現實。2018年，穆罕默德其中一名女兒拉提法公主（Sheikha Latifa）聲稱遭虐待而嘗試離家出走，但最終失敗。拉提法被帶回杜拜後6個月，有知情人士向英國廣播公司（BBC）透露，哈亞得悉拉提法逃亡背後使人憂慮的真相，並承受來自丈夫延伸家庭愈來愈大的敵意和壓力，感到人生安全受威脅，最終選擇帶同子女逃亡至德國，再轉到英國。

穆罕默德雖然無正式回應有關婚變的報道，但他的官方Instagram帳户6月22日發布一首題為《你活過你死去》（You Lived and You Died）的詩，內容寫道：「你背叛最珍貴的信任，你的把戲原形畢露，你説謊的時間已結束，我們是什麼抑或你是什麼都不再重要。」外界猜測穆罕默德這首詩詞所描述的正是哈亞。