英國首相約翰遜宣布女友訂婚　同時再成人父

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）帶領國家脫歐，實現選舉承諾，他的私生活最近亦有「成就解鎖」— 女友西蒙茲（Carrie Symonds）懷有他的骨肉，這對情侶同時宣布訂婚。

英國首相約翰遜即將第三度結婚，與女友西蒙茲（Carrie Symonds）成為夫婦，並再成為人父。（AP）

英國天空新聞（Sky News）2月29日報道，約翰遜的發言人指，現年55歲約翰遜和31歲的西蒙茲已經訂婚，兩人的愛情結晶將於初夏出生。

《每日電訊報》指，約翰遜將是近250年以來，首名結婚的在任首相。

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約翰遜曾經歷兩段婚姻，他在1987年與牛津大學同學莫斯廷歐文（Allegra Mostyn-Owen）結婚，直到1993年離婚。約翰遜同年與第三者惠勒（Marina Wheeler）（結婚，兩人之後育有4名子女，但他期間曾發生兩次婚外情，最終在2018年離婚收場。

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西蒙茲是保守黨的前通訊主管，也是英國《獨立報》（Independent）共同創辦人馬修西蒙茲（Matthew Symonds）的女兒，母親是該報顧問律師喬瑟芬．麥艾菲（Josephine McAfee）。西蒙茲畢業於華威大學，主修戲劇和藝術史，畢業後進入保守黨擔任公關人員，2012年加入約翰遜競選連任倫敦市長的團隊，29歲成為保守黨歷來最年輕的公關總監，曾被公關周刊選為「英國最有權力的專業公關人士」第二名。

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