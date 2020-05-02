金正恩「消失」20天「神龍見首不見尾」？　第一夫人李雪主更神秘

朝鮮領導人金正恩自4月11日出席朝鮮勞動黨中央政治局會議後便沒有再公開露面，傅聞他在接受心臟手術後情況危急。時隔20天後，他再次出席公開活動。朝中社稱他5月1日在平壤以北的平安南道出席順天磷肥工廠的竣工儀式。外界對金正恩動向的關注或許差不多告一段落，然而外界對他和其妻李雪主的好奇總是不會淡化。

韓國國家情報院證實，李雪主1989年出生於一個普通家庭，畢業於平壤市中區金星第二中學，曾在中國大陸學習聲樂。她2005年9月以啦啦隊員身份參加在韓國仁川舉行的亞洲田徑錦標賽，2009年與金正恩結婚。

朝鮮第一夫人李雪主：李雪主是金正恩的妻子，也是朝鮮的第一夫人。圖為2018年4月27日，李雪主抵達韓國境內的板門店和平之家。（Getty）

↓↓↓想獲取更多與朝鮮第一夫人相關的資訊，請點擊放大觀看：

+ 7 + 6 + 5

前緋聞女友 傳激怒「正宮娘娘」

金正恩傳出接受手術後情況危急的消息後，有關他的一切都被翻出來討論，包括他的前緋聞女友玄松月。然而來到近年韓國政府指兩人其實不曾有戀人關係。韓國國家情報院稱玄松月已為人妻，亦不是金正恩前女友。



傳聞中金正恩曾與牡丹峰樂團成員玄松月曾相戀，後者2013年傳因製作及銷售淫穢物被槍決，有關她跳性感舞蹈的影片亦流出。

另有一說是李雪主忌憚玄松月，後者因此招來殺機。但2014年玄松月再度現身出席官方活動發言，打破被處死的傳聞。玄松月後來退居幕後，成為牡丹峰樂團團長及三池淵管弦樂團團長。

玄松月2018年1月「打頭陣」率團考察平昌冬奧表演場地，並促成三池淵管弦樂團相隔逾15年再在韓國演出。在2018年舉行的新加坡「特金會」以及2019年的越南「特金會」，玄松月都有隨同金正恩出訪。

玄松月2018年2月率領藝術團大隊訪問韓國，獲首爾政府高規格接待。（Reuters）

↓↓↓想看更多玄松月的圖片，請點擊放大觀看：

領導人另一半 罕見走進公眾視野

如果說金正恩行蹤神秘，他的妻子李雪主就更讓外界好奇。李雪主以啦啦隊員身份參加在韓國仁川舉行的亞洲田徑錦標賽，從她當時的照片可見，模樣清秀可人。傳聞在一次開表演中李雪主令金正恩為之心動。之後她被金正日「欽點」，成為金正恩未來的第一夫人。

她甚少出現在公眾視野。兩人婚姻關係2012年7月才被朝鮮官媒公開。此外報道指她經常在一段時間消失無蹤，惹來外界有關她懷孕、被軟禁或被殺的猜測。

相比起金日成妻子金正淑以及金正日妻子高英姬的曝光率高得多，不時跟金正恩出席公開活動。此外她經常一身名牌裝扮配手袋，令她成為國際媒體評頭品足的目標。

朝中社2019年12月4日發布金正恩與夫人李雪主前往白頭山時的照片，兩人互動予人親密感覺。韓國媒體形容，這是在金正恩父親、朝鮮已故最高領導人金正日執政期間是絕對不會看到的場景。

更多金正恩與李雪主相處點滴，請點擊放大觀看：