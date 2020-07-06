新紀錄片揭哈里梅根堅持脫離王室真正原因　原來與小王子阿奇有關

英國王子哈里（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）淡出王室，遷居美國洛杉磯，但是一舉一動仍是媒體焦點，近期英國王室紀錄片《Secrets of The Royal Babies》提及「王室只有在子宮內時才有隱私」，證明即使他們家財萬貫，但一切生活都必須曝光在鎂光燈下，這對當時剛出生的阿奇來說影響重大，這讓外界不免猜測，哈里、梅根脫離王室，是否為了想讓兒子有正常的隱私生活。

在該紀錄片中，提到哈里一直很愛梅根，多次為梅根捍衛而向外界論戰，哈里也格外重視與梅根所生的兒子阿奇，然則英國王室一向沒有隱私權，更指出當年英國女王伊利沙白生產出來時，內政大臣還得在重要的會議中中途離席，只為了看女王出生。

然則王室保母也對英國王家影響舉足輕重，多年以來皆有不同的王室成員親暱保母，甚至比家人還親，這一點可能也是哈里、梅根不樂見，所以當阿奇一出生，他們就全力照顧。

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另外根據《每日郵報》指出，由於英國王室禁止梅根、哈里以王室註冊商標，這對夫妻則直接以兒子的名義創立「阿奇威爾」（Archewell）基金會，更註冊多項商標，似乎要特別標明他們一家人與王室已無關聯，而後續反應為何，還得靜觀其變。

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