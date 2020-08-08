穿粉色短裙赴國會惹議　韓國女議員回擊：西裝不代表權威

南韓正義黨28歲女議員柳浩貞日前參加國會會議時，身穿一件粉紅色連身短洋裝，相當俏皮和吸睛，未料此舉卻在網上引起激烈論戰。

柳浩貞曾穿着同一件連身裙出席活動。（Facebook：韓國國會議員張耿態）

柳浩貞選擇的衣服與大多數男議員身穿的深色西裝和領帶形成鮮明對比，因此不少批評者認為這身打扮不適合，甚至有議員調侃柳浩貞是「來國會收取酒精飲料費用的小姐」。

但也有議員替柳浩貞說話，黨內其他議員和其他女議員以性別歧視為由反擊。執政黨成員高旼廷甚至在Facebook發文說，感謝柳浩貞「打破國會過度嚴厲和專制」的慣例。

柳浩貞說，她選擇的衣服是為了挑戰國會300席中的男性統治地位。南韓國會4月大選，女性議員有57人，創下歷史新高。

她表示，「每次全體會議上，大多數議員，包括男性和中年人，都穿著西裝和打著領帶出席，所以我想打破這項傳統」，怒批國會權威並非建立在這些西裝上。

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