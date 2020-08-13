【美國大選】Kanye West密會庫什納　遭質疑助特朗普「鎅」拜登票

美國饒舌歌手Kanye West有意參選11月的總統大選，美媒報道，Kanye West日前曾與總統特朗普女兒伊萬卡（Ivanka Trump）及女婿庫什納（Jared Kushner）密會，進一步加深外界揣測他出選目的是否助特朗普「鎅」走拜登的黑人選票。

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《紐約時報》（New York Times）8月12日引述消息人士報道，Kanye West上周在科羅拉多州與伊萬卡、庫什納及另一位白宮高級顧問會面，談論有關大選事宜。

Kanye West之後在Twitter發文證實曾與庫什納會面，他表示「我願意與《紐約時報》進行一場直播訪問，談我與庫什納見面的事，我們當時討論安德森（Claud Anderson）博士的新書《動力經濟》（暫譯，PowerNomics）。」

Kanye West多次聲言會擊敗代表民主黨出戰的前副總統拜登（Joe Biden）。他過去曾是特朗普的支持者，2018年曾造訪白宮與特朗普會面。惟他後來稱，逐漸對特朗普產生不滿。

美國眾議院多數黨黨鞭克萊伯恩（James Clyburn）指出，毫無疑問Kanye West的參與是想「鎅票」，形容他得到共和黨幫助。

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