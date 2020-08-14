【俄羅斯疫苗】普京騎熊背着大針筒過河？普京擁躉改圖廣傳8萬次

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）8月11日在政府會議上宣布國產新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗已在俄羅斯註冊。雖然外界有聲音質疑疫苗是否安全或效力有多大，無礙普京的「擁躉」為之興奮，並在Facebook發布一張「N次創作」圖片。帖文迄今已被轉發8萬次

這個Facebook專頁在13日上載一張他「赤裸上身、騎着一隻熊，背着超大針筒涉水過河」的惡搞圖。貼文還在附註寫下「俄羅斯正在拯救世界」。貼文至今已有逾19萬人按讚。

以「普京」為的Facebook專頁在貼文寫道：「俄羅斯正在拯救世界，新冠肺炎疫苗將供不同國家使用」。

網友在貼文下方紛紛留言：「恭喜您以及做得好啊俄羅斯。你們證明你比美國更強。」還有來自哈薩克、挪威及阿富汗的Facebook用家留言，並說希望疫苗能送到他們的國家。

普京騎熊的「英姿」已非第一次在社交媒體流傳，2018年3月初他接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時，記者凱利（Megyn Kelly）問及普京有這麼多赤裸上身的照片，他的回應不失幽默，亦同時表示網上熱傳的「普京騎熊圖」是完全虛構的。

普京續稱：「他們（指俄羅斯記者）拍一些他們想拍的照片。我也有很多我工作時、處理文件的照片，但沒有人想看。」凱利笑指：「你意指他們很喜歡你裸着上身？」普京笑着回應：「你知道嗎？我看過我騎熊的照片，但我從來沒有騎過。但這樣的圖像確實存在。」