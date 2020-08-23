【新聞背後】「疊水」美國郵政局長　營商致富的特朗普「金主」

美國郵政局（USPS）局長德喬伊（Louis DeJoy）上任兩個月內，在提出改革方案控制成本同時，亦因部分地區郵務處理速度緩慢被受批評。他被指是特朗普幕後大金主，到底他是何方神聖？

美國郵政局：德喬伊8月21日出席參議院的聽證會時，否認改革牽涉大選，並承諾會在總統大選安全和準時送遞選票。（AP）

營商有道 橫跨物流地產業

《紐約時報》報道，63歲的德喬伊生於紐約，父親是貨車司機。1980年代，他在斯特森大學（Stetson University）畢業後，原本打算成為註冊會計師，但最後卻返回長島（Long Island）接手父親失敗的事業。

德喬伊成立物流公司，並逐漸將這間10人公司擴展至一間約7000名員工的物流企業。公司與波音（Boeing）、電訊商Verizon及美國郵政局等簽有合同。

他在2014年以6.15億美元將公司售予給「XPO物流公司」（XPO Logistics），並創立地產、投資與顧問公司LDJ Global Strategies。 直至2018年，他仍是「XPO物流公司」的董事。

資料顯示，德喬伊與妻子沃斯（Aldona Wos）一直重金投資與郵政局有業務往來或與之競爭的公司，投資額介乎3010萬至7530萬美元。

美郵政局：特朗普6月任命德喬伊擔任郵政局長，圖為當地郵筒。（AP）

共和黨金主 多年出錢出力

德喬伊一直是共和黨金主，他擔任郵政局長前曾為共和黨全國籌款委員會副主席，並自2006年起為共和黨總統候選人及總統舉辦晚會和募款活動。

報道指出，德喬伊自2016年以來已捐款120萬美元予特朗普競選團隊，並向共和黨提供130萬元資金。特朗普2017年曾到德喬伊位於北卡羅來納州的豪宅參與募款活動。

美郵政局：德喬伊自2016年以來已捐款120萬美元予特朗普競選團隊，圖為特朗普8月5日出席記者會。（AP）

被指公器私用 助特朗普連任

美國郵政局因連年虧蝕，特朗普6月任命親信德喬伊擔任郵政局長，推行改革。在6月郵政工會收到了通知要求減少信件的處理量，並拆除671架用予處理郵件的機器等，以節省2億美元的支出。

改革掀起爭議，緣於特朗普不止一次說郵遞投票會造成舞弊，而德喬伊帶頭的改革，又導致服務效率下降。這難免會令人聯想到，德喬伊是不是公器私用，以利特朗普選情。

如今距離大選僅2個多月、在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）勢將導致人們依賴郵寄投票這個敏感的時刻，美國有媒體發現郵政局正在多州移除郵筒。

局方8月14日表示，會停止在18個州移走郵筒，直至選舉結束。

德喬伊8月18日決定暫停改革直至11月大選後，他21日出席參議院的聽證會時，否認改革牽涉大選，並承諾會在總統大選安全和準時送遞選票。

支持者形容他是有幹勁，又能解決問題的人。他們又認為德喬伊成功建立物流巨企的經驗，證明他擁解決郵政服務財務問題的商業知識。批評者就指他欠缺監督50多萬僱員龐大組織的經驗，而且，美國郵政局的使命是提供重要的公共服務，而不是賺錢。