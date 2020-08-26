新書爆料伊萬卡試圖削弱第一夫人勢力　梅拉尼婭稱她是「蛇」

美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）25日在共和黨全國代表大會上發表演說，而她的密友沃克夫（Winston Wolkoff）將在9月1日出版的新書中爆料，美國總統特朗普的女兒、白宮高級顧問伊萬卡（Ivanka Trump）試圖在白宮一系列的地盤大戰中，削弱梅拉尼婭的勢力。

英國衛報報道，在一次類似的鬥爭，梅拉尼婭試圖指派新的幕僚長遭干涉，梅拉尼婭稱伊萬卡及其幕僚為「蛇」（snakes）。

沃克夫詳細描述另一場鬥爭，梅拉尼婭2016年在共和黨全代會上發表的演說被控抄襲美國前第一夫人米歇爾2008年的演講內容，令人懷疑特朗普前競選負責人蓋茨（Rick Gates ）是幕後黑手。

▼▼▼特朗普女兒伊萬卡與美國第一夫人梅拉尼婭▼▼▼

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雖然梅拉尼婭的一名幕僚為此次抄襲風波負責，但沃克夫表示，「如果伊萬卡控制了里奇蓋茨，而里奇據稱寫了梅拉尼婭的演講稿，這是否意味伊萬卡為這次重大破壞的幕後主使者？」

根據出版社西蒙與舒斯特（Simon & Schuster），紐約上流社會活動策辦人沃克夫自2003年起就與梅拉尼婭相識，她們的友誼是在「曼克頓熱門地區午餐、黑領帶派對以及特朗普大樓頂層公寓的歡樂聚會中」建立的。沃克夫曾為梅拉尼婭在白宮不支薪工作，雇用員工、策畫活動、撰寫演講稿等。

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美國共和黨24日在全國代表大會正式提名特朗普競選連任，伊萬卡預計在27日特朗普接受黨內提名後，介紹她的父親。

沃克夫的新書梅拉尼婭與我（Melania & Me，暫譯）將於9月1日發行，衛報取得一份副本。特朗普的姪女瑪莉．特朗普（Mary Trump）日前也出書爆料特朗普家族許多令人驚訝、不為人知的黑歷史。

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