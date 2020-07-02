【美國大選】拜登吸金力直線上升　籌款成績連續2個月贏特朗普

距美國11月總統大選日剩四個月，特朗普陣營宣布截至6月30日為止的一季，特朗普和共和黨全國委員會（RNC）的募款所得共2.66億美元，包括6月的1.31億美元在內，此一金額低於拜登和民主黨全國委員會（DNC）前三個月募到的2.82億美元，光6月就募得1.41億美元。

挑戰者比現任總統能募到更多選戰經費，非常不尋常。雖然拜登經常辦給大金主的募款活動，但拜登陣營指出，他們獲得的小額捐款人數大增，上月網絡捐款的平均金額是34美元。

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特朗普陣營今年稍早曾表示，將設法翻轉以往支持民主黨的州，但從購買廣告時間的支出來看，他們聚焦於固守特朗普2016年取勝的州，包括那些直到最近看起來特朗普都能安全上壘的州。

根據全國公共廣播電台（NPR）對選舉人票的新近分析，特朗普和拜登都還沒法篤定贏得勝選必要的270張選舉人票，但拜登離勝選較近，這是因為至少有一個2016年時投給特朗普的州——密歇根州——這次傾向投拜登，而特朗普卻未能攻破希拉里四年前贏得的任何一州。

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