泰國「廢妃」詩妮娜「翻身在望」？　傳因得寵「好姊妹」牽線

經常撰寫泰國王室相關報道的記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）8月28日在Facebook發文稱泰國前王妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）29日出獄，並搭乘飛機前往德國與泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）見面。有泰國媒體報道稱，詩妮娜得見泰王，多得她的前下屬。

已被褫奪類似清朝王室中貴人身份的「廢妃」，與風流多金的泰王繞了一大個圈又重逢，情節耐人尋味，難怪網民開心「食花生」，稱泰國版《甄嬛傳》或《如懿傳》是不是有續集了。

嬪妃失寵後復寵，是宮鬥劇常見戲碼，除了女主角，還往往有「好姊妹」跟她甘苦與共，在重要時刻來一個「神助攻」。

想看更多詩尼娜的照片，請點擊放大觀看：

+ 5 + 5 + 5

馬來西亞《詩華日報》8月31日引述泰國媒體稱，泰王向來關心詩妮娜的情況，每月都有專人向他報告這位「廢妃」在獄中的近況。

泰王傳為避疫攜同20名後宮佳麗赴德。詩妮娜到達德國後，也會跟她們同住，當中包括目前最得寵的歐拉弄（Oranong Siriwachiraphak）。詩妮娜入獄前，歐拉弄是其秘書兼女官。如今歐拉弄的「主子」能再度隨侍君側，令人猜想背後有沒有歐拉弄牽線？而當主僕重逢，兩人是相見歡還是準備開始爭寵，都讓外界相當好奇。

想看看傳聞中的泰王新寵歐拉弄？請點擊放大觀看：

這齣宮廷大戲，當然少不了王后素提達（Suthida Bajrasudhabimalalakshana）。傳她現時獨居於瑞士蘇黎世，與泰王一直處於分居狀態。在詩妮娜甫出獄便被召往面聖，不知王后會對她作何感想，以及如何回應。

▼隨着泰王廢掉貴妃，有人說泰王后素提達已坐穩其寶座，想看更多她的照片，請點擊放大觀看：

+ 19 + 19 + 19

【相關圖輯】泰王德國酒店避疫 20妃嬪隨侍在側 擁軍事編號方便角色扮演（點圖大閱讀）：