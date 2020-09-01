特朗普姪女新書將推中文版　斥特朗普只能用金錢與世界相處

美國總統特朗普姪女瑪麗．特朗普（Mary L. Trump）所著的家族史回憶錄—《Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man」》（中文暫譯：《永不滿足》），7月在美國上市一週就賣出135萬冊。繁體中文版由聯經出版公司取得授權，9月將在台出版。

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美國總統大選將於11月舉行，在美國眾多與現任總統特朗普有關的書籍中，《永不滿足》是最為轟動的一本，更讓特朗普極力阻止出版。

聯經表示，不同於其他爆料批判的著作，擁有心理學博士學位的瑪麗．特朗普，以特朗普家族局內人與臨床心理學者的視角，剖析特朗普這個權勢家族。她從祖父母的人格切入，鋪陳充滿對立的家族氣氛，並深刻描述長輩偏袒、平輩競爭到晚輩排擠。在這樣失常的教養環境下，如何造就對全球帶來巨大影響的當勞．特朗普（Donald Trump）。在本書問世前，特朗普家族向法院要求限制出版，極力攔阻家族內幕公諸於世。

在美國眾多與現任總統特朗普有關的書籍中，《永不滿足》是最為轟動的一本，更讓特朗普極力阻止出版。（Amazon）

瑪麗．特朗普不僅是臨床心理學家，過去也曾為《紐約時報》調查特朗普逃漏稅提供機密文件。她在書中揭露特朗普的父親、瑪麗的祖父殘酷而獨裁，其教養方式不僅對特朗普的兄長（瑪麗的父親）帶來了毀滅，也嚴重影響特朗普的人格與情感，導致特朗普只能用權力、金錢來與世界相處。

瑪麗．特朗普也揭露，他的叔叔當勞．特朗普早年因為失去和母親的聯繫，讓他受創極深，導致成長過程中的需求沒有被滿足，恐懼和渴望沒有得到撫慰，父親也未能讓他感覺到安全、被愛或被重視，結果在他心中留下終身傷疤，最後以自戀、霸凌和浮誇的人格特質展現。他無法對人產生憐憫，不願展現任何一絲脆弱，更不願承擔任何責任。

瑪麗．特朗普坦言：「這是個原生家庭失敗的悲傷故事。」從這本書所見的，不只是一個美國權勢家族的內幕，也是家庭教育影響人格發展最寫實的案例。

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