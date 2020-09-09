米歇爾真情剖白曾想掟奧巴馬落街　「不能靠Tinder追求長久關係」

美國前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）和丈夫奧巴馬（Barack Obama）一起度過八年於白宮生活的歲月，二人的愛情故事一直為人所津津樂道。下月迎來結婚28周年的米歇爾9月1日於廣播節目大談婚姻觀，提到跟奧巴馬相處期間也有艱難的時刻，並說不能一直用Tinder等交友手機應用程式追求長久的愛侶。

米歇爾提到，年輕夫婦尤其是有小孩的，當他們面對疲勞和壓力，要分擔角色，很容易就放棄他們的關係。她說：「你要知道總會有一些時候，一段長時間，你們沒法忍受對方……你知道，我在宣傳著作時，曾開玩笑說過這件事。」

米歇爾坦言，「有時想將奧巴馬推落樓」，但指即使那種感覺會很強烈，不代表要放棄，而這樣的時期可以持續很久，可以以年去計。她認為，其他人不會談到艱難的時期，年輕夫婦面對困難時就想放棄，因為「他們覺得關係破裂」，但如果這樣就導致婚姻破裂，那她和奧巴馬的婚姻也一直斷斷續續，而他們的婚姻關係仍然牢固，「在困難的時期，如果我放棄，如果我就這樣走開，我便會錯失一切的美好。」

延伸閱讀：一切由戀上男下屬開始 女戰神米歇爾如何改寫「第一夫人」定義

延伸閱讀：奧巴馬伉儷 結婚紀念日放閃無極限 網民廣傳大呼「跟隊」

米歇爾認為年輕一代喜愛的交友程式不能帶來長久的關係。她形容，要找到長相廝守的人並沒有捷徑，「（要）找一個人，坦承想跟他們在一起，跟他們認真約會，計劃要承諾跟他們約會，看看如何發展，然後實現這段關係。」她認為，戀愛離不開努力和實踐，「要離開這些手機應用程式，真的約這位女生見面，跟她約會數個月，投資在她身上，看看如何發展。如果沒有結果，那就分手，因為這就是戀愛」，「你不能一直用Tinder追求長久關係」。

至於要如何揀選合適的對象，米歇爾認為首先要認識自己，才了解自己想要怎樣的人。她將摘偶過程比喻為挑選冠軍級的籃球隊，「你不會想有薄弱的關係，你不會想有人可以讓你控制，你不會想有人看似是失敗者。」她也指，在球隊內，你就要能夠做到所有事，形容不會揀一個說只會運球但不會投射或防守的人。