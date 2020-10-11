美國大選2020｜賀錦麗的另一半　任德龍首次約會後上演霸道追妻記

美國總統選舉在11月3日舉行，若民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）當選，副手賀錦麗（Kamala Harris）就會成為首位女副總統，其丈夫任德龍（Douglas Emhoff）也會成為首位第二先生。任德龍和賀錦麗是怎樣走進婚姻殿堂的？他在競選活動中扮演什麼角色？

為愛妻起中文名

現時與賀錦麗同為55歲的任德龍是一名猶太裔美國人，他生於紐約市。他是是歐華律師事務所（DLA Piper）的智識財產權與科技業務以及媒體、體育和娛樂部門擔任合夥人。他會在洛杉磯及華盛頓兩邊走。

他要求妻子的好友、華人蘇榮麗為他取了中文名字任德龍。他想跟妻子一樣有中文名，也希望名字中有「龍」字。

靠相親認識妻子

美國娛樂雜誌Hollywood Reporter報道過，兩人是通過相親認識。2013年，同為49歲的任德龍及賀錦麗在賀錦麗的好友安排下，出席了一次相親約會。他們先以文字互相認識，第二天晚上一起吃飯。約會結束後的翌日早上，任德龍已向賀錦麗發電郵，指自己很喜歡她，而且他年紀不小、不想再曖昧，想知道兩人是否合得來。

他們最終在1年後結婚。任德龍此前曾離婚，與前妻育有兩名子女，他們都已成年。他們不喜歡後母這個字，稱賀錦麗為「馬拉媽媽」（Momala）。由此看來，他們一家關係不錯。

如何助妻子競選？

他會在美國大選中全力幫助妻子，暫時向歐華律師事務所請假，而他的工作並非「跟出跟入」那麼簡單。他在民主黨全國代表大會後，與音樂人泰勒（James Taylor）一起為競選團隊籌款。《今日美國報》9月16日報道，團隊近日在一次籌款活動中籌得最少96萬美元，任德龍的律師朋友網絡在當中發揮作用。

任德龍也曾到訪內華達州（Nevada）的鄉郊地方，與父母死於服食過量藥物的兒童見面；又到密歇根州（Michigan），了解當地人面對的環境及經濟問題。他4月時對民主黨前總統參選人布蒂吉格（Pete Buttigieg）的丈夫表示，每次參加完這些旅程後，他也會記低民眾遇到的問題，因為他想幫助他們及競選團隊。