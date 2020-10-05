【特朗普確診】肢體語言專家指總統感擔憂及缺乏自信

美國總統特朗普（Donald Trump）10月2日宣布確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），並在當日入院。他4日在Twitter上載影片，交代自己的病情。肢體語言專家指，特朗普在影片中的表現反映他感到擔憂及較平時沒自信。

特朗普在影片中身穿白色恤衫及藍色西裝外套，他坐在一張被擦得很亮的辦公桌前、身後放有國旗。肢體語言專家詹姆斯（ Judi James） 向英國《鏡報》表示，這是特朗普表達「（他）是一個仍在辦事及仍在控制（局面）的男人。」的方法。

詹姆斯稱，特朗普用了典型的誇張表達手法，證明他正處於「超級英雄模式」。他強調「我要回去令美國再次偉大」、令國家知道「我要完成此工作」。詹姆斯指特朗普3次提及「奇跡」，亦稱他接受的療法是「神賜下來」，以提升其超級英雄觀念。

惟詹姆斯表示，特朗普明顯正與病魔對抗，在他用英雄口吻說話時，顯露出疲倦及猶豫。她指特朗普臉色蒼白，在說話時頭部微微朝桌面垂下，反映他的疲倦。

特朗普亦提到他「覺得」他會得到一個良好的結果、他「覺得自己會很快回來」、又使用「可能」一詞。詹姆斯稱，這都是特朗普呈現出不尋常地缺乏信心的表現，也顯示出他的擔憂。