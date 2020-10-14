泰國王子典禮期間忽然鬧着玩　從後抱起二公主嚇得大公主趕忙制止

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泰國王室除了泰王哇集拉隆功（King Vajiralongkorn）豪奢淫亂的生活引起注目外，身為目前唯一繼承人的泰王小兒子提幫功王子（Dipangkorn Rasmijoti）也不遑多讓。日前泰國王室舉行一場宗教典禮，不過就在莊嚴正式的場合上，提幫功王子卻突然從後方環抱二姊西麗萬那瓦里公主（Sirivannavari Nariratana），還把她整個「抬高高」，突如其來的動作嚇壞眾人。
提幫功王子在典禮期間忽然抱起二公主過程：
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綜合外媒報道，泰王在10月13日舉行宗教典禮，與會人員有泰王的3名子女，包括長女帕差拉吉帝雅帕長公主（Bajrakitiyabha Narendira Debyavati）、二女西麗萬那瓦里公主和小兒子提幫功王子，以及剛復寵的王妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）等人。
從影片中可以看到，泰王和其他王室人員在會場中央忙着招待參加的喇嘛們，可能是等待時間太無聊，因此提幫功王子想找人一起玩，但沒想到他卻突然從後面環抱二公主，還將二公主整個人舉起騰空。而二公主被舉起來的時候整個人也嚇到不行，趕緊叫弟弟放她下來，一旁的長公主看到後也立刻上前制止。不過詩妮娜則坐在旁邊傻眼的看着一切，並未插手出聲。
據了解，泰王共有5個兒子，除了提幫功以外的4個兒子，皆為第二任妻子尤瓦提達（Yuvadhida Polpraserth）所生，但在1996年時，泰王卻聲稱尤瓦提達涉嫌貪污、和軍人有婚外情，因此切斷了婚姻以及和4個兒子的連絡，連學費都不幫忙付。因此提幫功王子雖然是泰王的第五個兒子，卻也是目前唯一的繼承人，不過先前有前王室人員爆料指出，提幫功患有自閉症和學習障礙，導致泰王無法接受，所以將提幫功送往德國。
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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】
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