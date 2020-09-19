泰王拉瑪十世哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的風流韻事為人共知，後宮妃嬪的新聞日日新鮮，他更打破了泰國王室87年來的一夫一妻制，而確立這婚姻制度的人，正是他那位從一而終的父親—前任泰王普密蓬。

泰王哇集拉隆功風流成性，先後四度娶妻，與他的父親，前任泰王蒲美蓬相比是兩個極端。（美聯社）

泰王哇集拉隆功風流成性，先後四度娶妻，他於去年五月被正式加冕，同時冊封蘇提達（Suthida）為王后。三個月後，泰王67 歲生日當天，他再冊封皇家護衛隊女少將詩妮娜（Sineenat）為貴妃，正式打破王室87年來的一夫一妻制。然而，三個月後，王室以不忠為由，褫奪她的王室頭銜和軍銜，被判監禁。不過不到一年，泰王又下旨恢復其地位，事件有如泰版《甄嬛傳》。

按圖看泰王多年來的風流史：

+ 7 + 7 + 7

兒子花心，父親專情，兩代泰王於愛情上完全是兩個極端。前任泰王普密蓬與王后詩麗吉結婚66年，兩人浪漫的愛情故事至今仍是泰國民眾的婚姻典範。

前泰王對王后一見鍾情 王后卻因一事而討厭他？

詩麗吉接受BBC的採訪時透露，初次見面時非但沒有對泰王一見鍾情，反而覺得他有點討厭。（Getty Images）

普密蓬本來不是王位繼承人，只是因為兄長離奇死亡，便順理成章接替其王位。於是，年僅19歲的普密蓬登基後便回到瑞士求學。當時王室已急不及待為他物色妃嬪，希望透過與王族之後結成姻親，進一步鞏固年少泰王的地位。於眾多候選女生中，普密蓬對泰國駐法大使的女兒詩麗吉情有獨鐘，並特意以買車為由到訪法國，藉機一見詩麗吉。

詩麗吉接受BBC的採訪時透露，兩人是彼此的初戀，然而，她憶述初次見面時非但沒有對泰王一見鍾情，反而覺得他有點討厭。當時駐法大使舉家迎接國王，一等便等了三個小時，詩麗吉於等待的過程中需保持屈膝禮。結果，因為泰王的不守時，只有15歲的詩麗吉對他的第一印象很差，更把對他的不滿全部寫在臉上。而她卻不知道泰王原來早對自己一見鍾情，更為她留於法國一段時間，爭取更多相處的機會。

一次意外認清心中所愛

直到泰王發生意外的一刻，詩麗吉她才知道對方原來如此深愛自己。（Getty Images）

經過一段時間的相處後，兩人感情日漸深厚。1948年，普密蓬於日內瓦不幸出了車禍，導致他的背部和面部受傷，右眼失明。在被送往醫院的途中，他擔心自己會有生命危險，便拿出詩麗吉的照片，表示希望能看到她。詩麗吉其後於訪問中表示：「我都不知道他有我的照片。」直到那一刻，她才知道泰王原來如此深愛自己。經歷生死後的兩人更認定對方，翌年，22歲的普密蓬與17歲詩麗吉訂婚，1950年正式成婚。

以往王室均奉行一夫多妻制，不過泰王對王后絕對忠誠，婚後兩人育有三女一子，66年間少有傳出緋聞。泰王勤政愛民，一生致力發展農業。他不時走入僻鄉，與農民一起耕田。從新婚燕爾開始，詩麗吉就隨泰王到泰國最貧窮的東北部視察，她更成為是泰國首位到東北部的王后。兩人相愛超過半個世紀，成為了不少泰國人心中愛情傳奇。不過後來有傳聞指詩麗吉出軌保鑣，又陷入整容醜聞，真相不得而知，但普密蓬仍然從一而終，令不少民眾動容。

按圖看前任泰王普密蓬與王后詩麗吉更多甜蜜合照：

風流浪子也有回頭一日？浪子回頭的鄭中基婚後成為住家暖爸，減少幕前演出，專注家庭。近期他積極更新自己的YouTube頻道，與觀眾分享生活日常。延伸閱讀==>鄭中基轉型YouTuber 浪子再婚成住家暖爸：太太是我最深愛的人