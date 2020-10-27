【新冠肺炎】拜登1年前已神預言　稱美國還沒準備好面對疫情

【美國大選2020】全球各地今年遭逢疫情重創，尤其美國確診人數位居世界第一，有眼尖網友發現，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）早在一年前就推文警告，美國「尚未準備好面對疫情」。

一年前預言成真 當時沒網友相信 點圖了解更多：

拜登去年10月25日發推文說，「我們尚未準備好面對疫情」，並說美國需要領導階層動員全世界，以阻止疫情到來前爆發。

拜登當時還分享《華盛頓郵報》的一篇文章，該文章說，根據位於華府的非牟利組織「核威脅反制倡議」（Nuclear Threat Initiative）和約翰霍普金斯衛生安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）的一份報告，包括美國在內的195個國家，都還沒為下個疫情做好充分準備。

在疫情席捲美國之前，這條推文就已在網絡上瘋傳，目前累計獲得逾16萬個按讚數。

拜登今年5月誇大他先見之明的警告，並與美國總統特朗普（Donald Trump）同日的推文做比較，當時特朗普發推文向蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）抱怨蘋果的iPhone設計。

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