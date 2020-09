特朗普被指曾建議伊萬卡當競選拍檔　幕僚不敢反對全靠一人開口

《彭博資訊》報道,美國總統特朗普競選團隊前任副總幹事蓋茨(Rick Gates)在新書中表示,特朗普2016年原想讓自己的女兒伊萬卡(Ivanka Trump)成為競選搭檔。

↓↓↓想觀看更多伊萬卡的圖片,請點擊放大觀看:

+ 5 + 5 + 5

蓋茨在即將於10月13日出版的新書《邪惡遊戲:特朗普勝利、米勒失敗和美國迷失的內幕》(Wicked Game: An Insider’s Story on How Trump Won, Mueller Failed, and America Lost)中稱,特朗普2016年曾說,「我認爲應該是伊萬卡,讓伊萬卡成為我的副總統如何?」。

蓋茨說,當特朗普提出此想法時,「所有人都轉向她(伊萬卡),她看起來很驚訝。我們都很了解特朗普,所以大家都閉嘴不笑。特朗普繼續說,『她很聰明、很機智、很漂亮,人們都會喜歡她的』」。

伊萬卡最終沒有成為特朗普的競選副手,但被廣泛認為擁有自己的政治抱負,很有可能2024年出來選。

特朗普全美支持率落後拜登,能否逆轉進入關鍵時刻(請點擊放大觀看):

+ 27 + 27 + 27

蓋茨表示,特朗普很認真地考慮讓他當時34歲的女兒成為競選搭檔,競選團隊還為此事進行民意調查。

據報道,伊萬卡當時告訴特朗普,這並非是一個好主意,才使特朗普改變心意選擇時任印第安納州州長彭斯(Mike Pence)為競選副手。

對此,白宮發言人和伊萬卡的發言人均未對此發表評論。在特朗普上任後,伊萬卡和丈夫庫什納(Jared Kushner)都成爲特朗普的高級顧問。

【相關圖輯】特朗普被翻舊帳 曾罵議員「激凸」噁心卻「放過」伊萬卡

+ 2 + 2 + 2

延伸閱讀

資深調查記者新書:白宮封殺佛奇受訪機會 讓川普獨占話語權

法官釋疑為何擋川普禁令:沒證明TikTok和WeChat威脅性

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】