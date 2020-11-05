美國大選｜前競選顧問：特朗普若以小幅度敗選　2024年或捲土重來

2020年美國大選的結果仍未出爐，目前美國總統特朗普（Donald Trump）在選舉人票落後民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），處於下風，不過特朗普的前競選顧問蘭扎（Bryan Lanza）說，即使特朗普這次輸了，他2024年也可能再次競選。

特朗普的前競選顧問蘭扎（Bryan Lanza）11月5日在接受英國廣播公司（BBC）採訪時說，如果特朗普這次輸了，他可能在2024年再次競選。

顧問：年齡不是問題

蘭扎說，4年後，特朗普依然有很好的狀態去競選總統，那時他也比現在競選總統的拜登（Joe Biden）年紀輕，「因此，年齡不是問題。」

他還說：「拜登將有機會帶領這個國家走出新冠肺炎（COVID-19）疫情，我們將看到他的成功和失敗。」

美國有民眾集會反特朗普，要求統計所有選票（點擊圖集瀏覽）：

他指出，如果特朗普以非常小的比分輸掉了這次選舉，他有充分的理由再次競選。共和黨人也會讓路，共和黨內部沒有人能夠在初選中挑戰特朗普。

蘭扎還被問及特朗普試圖通過質疑正在進行的計票來破壞選舉進程。蘭扎回應說：「我認為這與4年前民主黨所做的沒有區別，他們當時吿訴美國人，俄羅斯牽涉進了特朗普的選舉。」

11月3日，美國舉行了總統選舉，由於新冠肺炎疫情，許多選民選擇了郵寄投票的方式，因此點票時間更長，現在點票還沒有完全結束。