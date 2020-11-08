美國大選｜拜登秘密武器是20歲高顏值孫女？　靠芬尼根搶攻年輕票

拜登（Joe Biden）的孫女、20歲賓夕法尼亞大學生芬尼根（Finnegan Biden）過去一直保持低調；但大選日當天，拜登在費城向全場支持者介紹孫女，卻誤將她說成是自己已故兒子博·拜登（Beau Biden），這一時失言讓芬尼根上了頭條新聞。只見芬尼根完全不顯尷尬，當場大方擁抱祖父，展現出濃濃祖孫情，也讓外界對這位才華洋溢、時尚出色的年輕人，有了更多的好奇。

芬尼根是父親亨特（Hunter Biden）與前妻凱瑟琳（Kathleen Buhle）所生，亨特與凱瑟琳在2017年分手前，育有三個孩子。

↓拜登與孫女芬尼根↓

芬尼根與家人關係親密，雖然她沒有公開的IG帳號，但在姐妹與親友的社群網頁上，不時可見她與家人包括拜登、拜登妻子吉爾（Jill）、26歲姐姐娜奧米（Naomi）和18歲妹妹梅茜（Maisy）等人，充滿互動與歡樂的親密合照。

儘管芬尼根過去幾年的公開行事相對低調，但在拜登競選總統期間，她毫不迴避地為祖父提供支持。年初她曾在民主黨初選時，陪同拜登到艾奧瓦州和內華達州造勢；也曾與拜登其他三位孫女一同出現在民主黨全國代表大會影片上，談論她們與祖父的關係。

▼點圖看更多拜登另一孫女娜奧米美照

+ 3 + 3 + 3

那段影片中，芬尼根曾開玩笑說這群人太大了，一張沙發坐不下。她還笑稱自己不常接聽祖父電話，但他每天都會打電話到她的語音信箱留言。這些孫輩們透露，以家庭團聚為重的拜登，會對著冰箱偷吃冰淇淋。

芬尼根的服裝風格選色大膽鮮豔，時尚感十足，常讓人眼睛一亮；她曾透露，高中時代曾發起學生運動，爭取校方改變對女學生服裝規定，全校女同學全都穿上寫有「我不是分心原因」的T恤；最終改革成功，讓她「第一次深切明白，自己努力做事真的可以發揮影響力」。

▼11月6日，上街民眾跳舞，為選舉集會平添歡樂的氣氛：

今年稍早，在賓夕法尼亞大學同學共同關切下，芬尼根也成功在Change.org發動連署，取得3500多份簽名，向校方請願，成功延長評分期限。

前幾個月她還曾在18歲的名人舞者Maddie Ziegler IG頁面上，以虛擬聊天方式暢談年輕人投票這件事。她說：

如果我們能在這次選舉中表達自己的聲音，那將是開始我們第一次投票的有趣方式。 芬尼根

▼想看更多美國時間11月6日及5日多個票站點票以及民眾上街的情況，請點擊放大觀看：

▼英美媒體在美國時間11月7日宣布拜登勝選後，兩大陣營支持者都上街，有人歡喜有人愁：

+ 13 + 13 + 13

延伸閱讀：

美媒：拜登奪下290張選舉人票 突破門檻「當選美國總統」

密州計票軟體出現錯誤？ 把共和黨6000張選票算給民主黨

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】