區議會選舉｜兩鄰近邊境投票站共12976人登記 9991人投票
撰文：鄭寶生
出版：更新：
區議會選舉在2023年12月10日舉行，兩個鄰近邊境投票站共有12,976人登記，實際投票人數為9,991人。
去年12月的區議會選舉設有兩個鄰近邊境投票站，分別是香港道教聯合會鄧顯紀念中學和東華三院甲寅年總理中學，方便在內地港人回港投票，有意使用的選民須事前登記。
政府回覆勞聯立法會議員林振昇書面質詢時表示，香港道教聯合會鄧顯紀念中學的有蓋操場投票站（NB01）有1,330人登記，952人投票；禮堂投票站（NB02）有3,449人登記，2,640人投票。東華三院甲寅年總理中學的有蓋操場投票站（NB03）有4,211人登記，3,284人投票；禮堂投票站（NB04）有3,986人登記，3,115人投票。
以時段劃分，兩個票站的投票人流集中在首4個小時，即早上8時半至下午12時半，傍晚5時半之後時段則相對較少人使用。
有630名原本登記在鄰近邊境投票站投票的選民，最終決定返回原本所屬選區投票站投票，選舉事務處酌情處理。
區議會選舉｜曾國衞稱非常遺憾要求認真改善 強調成功舉辦選舉區議會選舉｜投票日壞機 選舉事務處改程式無做足測試 終超負荷區議會選舉｜150萬宣傳品、9.9萬幅旗 選舉事務處：輿論效果顯著區議會選舉｜中產區投票率低 葉劉分析：年輕家庭移民是重要主因