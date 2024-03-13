區議會選舉｜兩鄰近邊境投票站共12976人登記　9991人投票

區議會選舉在2023年12月10日舉行，兩個鄰近邊境投票站共有12,976人登記，實際投票人數為9,991人。



區議會選舉投票日（12月11日）早上11時半，東華三院甲寅年總理中學票站，正值投票高峰時段，街上選民絡繹不絕。（資料圖片/黃浩謙攝）

去年12月的區議會選舉設有兩個鄰近邊境投票站，分別是香港道教聯合會鄧顯紀念中學和東華三院甲寅年總理中學，方便在內地港人回港投票，有意使用的選民須事前登記。

政府回覆勞聯立法會議員林振昇書面質詢時表示，香港道教聯合會鄧顯紀念中學的有蓋操場投票站（NB01）有1,330人登記，952人投票；禮堂投票站（NB02）有3,449人登記，2,640人投票。東華三院甲寅年總理中學的有蓋操場投票站（NB03）有4,211人登記，3,284人投票；禮堂投票站（NB04）有3,986人登記，3,115人投票。

以時段劃分，兩個票站的投票人流集中在首4個小時，即早上8時半至下午12時半，傍晚5時半之後時段則相對較少人使用。

有630名原本登記在鄰近邊境投票站投票的選民，最終決定返回原本所屬選區投票站投票，選舉事務處酌情處理。