區議會選舉｜150萬宣傳品、9.9萬幅旗　選舉事務處：輿論效果顯著

區議會選舉的宣傳鋪天蓋地，選舉事務處公向立法會提交數據，政府在全港懸掛近9.9萬幅彩旗，接近1.95萬幅橫額，以及印製超過150萬份宣傳海報和單張。



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1.95萬幅橫額 鐵路巴士共4000廣告

文件顯示，政府區議會選舉前3個多月，印製超過150萬份宣傳海報和單張，分發給公共屋邨、民政處、社區組織和團體，又在全港懸掛近9.9萬幅彩旗和接近1.95萬幅橫額。至於大型廣告牌口電子廣告板則有359幅，覆蓋所有主要交通幹道、大型商場和建築物外牆、政府部門轄下場地及人流密集的黃金地段。

交通系統亦用來宣傳，近3,000個港鐵及輕鐵沿線位置，1,000個巴士站及巴士車身，碼頭、渡輪和電車均有宣傳品，並在11月9日起，在所有過海隧道廣播播放宣傳選舉日的訊息。

電視電台大賣廣告 社交媒體播放3800萬次

拍片方面，政府官員拍攝宣傳片，在各大電視頻道每小時最少播放一次，又在有公共屋邨、醫院、主要郵政局、地鐵車箱及政府社交媒體播放短片。又製作了超過30集選舉專輯，在各大電視台播放。社交媒體廣告每天曝光高達120萬次，總數超過3,800萬次，又邀請知名人士拍片宣傳。

到了選舉期，政府在20多份報章和刊物登廣告，並自12月4日起每天在電視、電台倒數投票日。

政府「完善地區治理」後的首場區議會選舉，政府動員大量人力宣傳，最終只錄得回歸後最低的27.54%投票率。（林靄怡攝）

實體宣傳方面，政府舉辦13場「區選夜繽紛」宣傳攤位，以及近170場「區選進社區」活動，包括展賢、親子工作坊、流動宣傳車及流動遊戲攤位。選前舉一日的12月9日舉辦「區選繽紛日」，全港各區舉辦活動，又在西九文化區舉行大型戶外音樂會「共建美好社區大匯演」。

選舉事務處表示，區議會選舉宣傳採取了不少創新手法，媒體廣泛報道，輿論效果顯著，大幅提升社會關心程度，整體效果理想，達致選舉宣傳工作的整體目標。

區議會選舉的投票率為27.54%，有1,193,193人投票。《香港01》統計無效選票為22,045張，佔整體選票比率約1.85%，即每100人投票就有接近兩人的選票作廢。