區議會選舉｜中產區投票率低　葉劉分析：年輕家庭移民是重要主因

剛結束旳區議會選舉錄得27.54% 的投票率，特區政府對此感到滿意。不過，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀撰文分析，指有傳媒留意到，中產區選民在今次區選中的投票率較往屆低，認為至少有5個原因導致此情況，又指移民是導致中產區投票率跌幅較大的重要主因。



行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀認為，中產選區投票率下跌，可能受5大因素影響（資料圖片/廖雁雄攝）

新民黨在今次區議會選舉派出29人參選，當中17人出戰直選，惟只5人成功當選，而在地區委員會界別則取得10席，即共取得15個議席。不過，該黨在港島區派出8名候選人分別出戰直選或地區委員會界別選舉則「全軍覆沒」。

葉劉淑儀在報章撰文指，舉例說，愉景灣票站的投票率只有17.54%、薄扶林票站22.87%、司徒拔道票站23.95%、寶翠票站25.12%、太古城西票站25.46%，及太古城東票站25.58%，全部低於往屆平均值。

年輕家庭移民 遺下長者留港

她認為，出現此現象涉及多方面因素，而移民是導致中產區投票率跌幅較大的重要主因。以薄扶林置富花園為例，有當區的家庭醫生向我反映，區內不少年輕家庭已移民出國，遺下長輩獨自留港，令區內選民數量大減。

中產較少向區議員求助

第二，則是區議會主要職責以諮詢及服務為主，對經濟條件較為理想、較少需要區議員協助的中產選民而言，很多住在有物業管理公司打理的私人屋苑，較少遇到滲水、塞渠等樓宇保養或環境衛生惡劣的問題，較少向區議員求助，較難讓他們產生投票意欲。

投票翌日為學校假期 很多中產家長偕子女外遊

第三，有約17% 的學校被徵用作票站，為便利點票，教育局宣布把投票日翌日，即12 月11 日星期一，定為全港學校假期。她認為，學生難得一天額外假期休息，計及星期六日有3 天連續假期，很多中產家長都趁機帶子女出境外遊，進一步影響中產投票率。根據入境處數字，12月10日單日有超過27 萬人北上。

年輕人對選舉活動興趣索然

而她的自身經歷成為第四個因素。她指選舉宣傳期間，在街站為候選人助選時留意到，很多年輕人對街站等競選活動興趣索然，路過時退避三舍。就算偶有年輕人靠近，大多都以和她影相「打卡」為目標，不等於他們會投票。

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「晨操晚練」式街站拉票令部分選民厭煩

最後，有候選人告訴她，候選人在兩個月裡每日不斷「晨操晚練」式街站讓居民不勝其煩，相信亦因此影響部分市民的選舉意欲。