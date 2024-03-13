問官外媒受訪次數　政府答「說好香港故事」策略　議員批答非所問

新民黨立法會議員何敬康提出書面質詢，查詢政府政治委任官員接受海外傳媒訪問的次數，以了解「說好香港故事」的解說工作。民政及青年事務局局長麥美娟代表政府綜合回覆，提到政府舉辦多項盛事「請客來」、「走出去」，並有組織交流團外訪。



何敬康不滿回覆，認為政府「答非所問」，又質疑「這問題與民青局有何關聯？」



2024年1月30日，特首李家超，率律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強，召開基本法第23條立法公眾諮詢記者會。同時公布鄧炳強將擔任「應急反駁隊」隊長。（盧翊銘攝）

提出3問題 包括受訪次數及有否設KPI

何敬康的書面質詢提出三個問題，分別是：

1.自本屆政府上任以來，政治委任官員接受海外傳媒訪問或作出媒體簡報的次數，以及所涉及的海外傳媒名稱，並按政治委任官員列出分項資料；

2.政府會否在本年積極向外國傳媒進行解說，以及制訂說好中國和香港故事的詳細工作計劃，從而履行好對世界各地傳媒機構的解說任務；如會，詳情為何；如否，原因為何；

3.現屆政府會否在短期內為政治委任官員向海外傳媒作出反駁、澄清及解說的工作設立績效指標（KPI），以確保政治委任官員持續做好聯繫海外傳媒的工作，從而鞏固及提升香港作為國際大都會的地位？

何敬康提出有關問責官員向外媒解說、澄清、反駁的具體情況的問題。（資料圖片/黃浩謙攝）

麥美娟代政府綜合回覆「說好香港故事」策略

麥美娟代表政府綜合回覆，提到政府疫情後多項「說好香港故事」的策略，當中有「請客來」，即邀請國際政商界領袖、行業翹楚、傳媒業界和其他具影響力人士到訪香港，了解本港最新發展。而政府舉辦多項大型盛事，例如藝術三月、香港金融科技周、香港海運週、亞洲金融論壇等，邀請內地和外國媒體來港採訪，並安排他們體驗香港的景點、活動和美食等多元特色。麥美娟補充說，全年150項盛事在港舉行，上半年就有超過80項。

至於「走出去」方面，政府表示有組職外訪，向媒體等持份者推廣香港在「一國兩制」下的優勢，推動商貿、旅遊和人文等多方面的交流合作。而政府、商界、貿發局和旅發局等「香港隊」成員，除了與國際政商界廣泛交流之外，亦與各地媒體聯繫，向全世界說好香港故事。此外，政府將推出全新的海外演講贊助計劃，贊助知名學者和業界翹楚出席海外活動和演講，加強對外推廣香港。

麥美娟強調，政府會持續密切留意各地媒體有關香港的報道，以了解各界人士的看法，並果斷就傳媒針對香港的失實、偏頗、誤導或污衊信息直斥其非，以正視聽。

政府在疫情後推出多項措施宣傳香港。（資料圖片/梁鵬威攝）

對於政府的回覆，何敬康表示奇怪及不滿。他說，他的問題是問責官員向外媒解說、澄清、反駁的具體情況，以及有沒有設立KPI，認為政府的回應明顯「答非所問」，不着邊際，「看完後感覺『魂遊太虛』」。

此外，他亦不理解為何由民青局負責回答此問題，質疑此問題與民青局有何關聯。