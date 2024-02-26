夏寶龍訪港｜晤金融業　許正宇引述：冀業界不同層面說好香港故事

港澳辦主任夏寶龍訪港第五日，繼續留在政府總部會見各界。今天（26日）早上先與金融、銀行、證券界和監管機構代表會面，了解香港金融發展及市場狀況等。有份出席的財經事務及庫務局局長許正宇會後指，夏寶龍重申重視本港作為國家國際金融中心地位，鼓勵業界在自身業務層面說好香港故事。許又稱，政府未來會做好互聯互通、做大人民幣離岸市場。



華誠證券主席兼董事總經理李細燕會後形容，會上氣氛良好，金融業界代表向夏寶龍反映業界情況。



+ 2

金管局總裁余偉文、證監會行政總裁梁鳳儀、金融發展局主席李律仁等人也有份出席會面。夏寶龍與金融界代表的會面歷時約兩小時後離開政府總部，他登上專車後透過車窗與傳媒大力揮手道別。

許正宇會見傳媒時表示，會上整體上有很多時間予業界表達意見，夏寶龍有表達對香港作為國家國際金融中心的重視，希望藉這次機會多些聽取業界對於香港未來繼續發展作為國際金融中心業務的不同意見。

夏寶龍鼓勵業界說好香港故事

許正宇透露，會上業界代表匯報了香港金融市場發展情況。他又指，會上夏寶龍提到香港與國家的關係，及肯定香港對國家的貢獻，夏寶龍更鼓勵業界從不同層面說好香港故事，「用事實說話」。

許正宇又指，業界有共識《基本法》第23條立法對本地市場有正面影響。未來政府會專注和繼續做好金融市場的發展，包括互聯互通，亦包括做大人民幣離岸市場。他指，今次座談會與會者來自證券、金融、本地中資、外資代表，認為代表性充足。

+ 2

夏寶龍今天早上10時半到達政府總部會晤金融、銀行、證券界和監管機構代表，陪同的包括行政長官李家超、財政司司長陳茂波、財經事務及庫務局局長許正宇等，夏寶龍向傳媒揮手後步入西翼會議廳。

會議開始前一小時，參與會面的代表已陸續抵達，包括金管局總裁余偉文、證監會行政總裁梁鳳儀、金融發展局主席李律仁、金銀業貿易場理事長張德熙、香港投資基金公會行政總裁黃王慈明、銀行學會行政總裁梁嘉麗、東亞銀行聯席行政總裁李民橋、香港會計師公會副會長歐振興、香港董事學會行政總裁徐尉玲、香港證券學會代表、華誠證券主席兼董事總經理李細燕等人陸續到場。

下午晤外國商會代表

夏寶龍一行與金融界及監管機構代表會晤後，大約下午一時許離開政府總部，約下午二時半又再回政府總部，準備與外國商會代表會晤。

夏寶龍連日來訪港行程主要與各界人士會面，了解香港情況，包括商界、法律界、新聞界、立法會事務委員會正副主席、行政會議成員等。