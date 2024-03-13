華富邨重建｜消息：華安樓、華樂樓2027年遷出　搬遷津貼1萬至3萬

消息指，房委會計劃重建樓齡逾50年的華富邨，首階段先搬遷華富（一）邨的華安樓和華樂樓共895戶居民，2026年起可入住華景街公營房屋項目，兩棟樓目標是2027年7月清空重建。房委會會提供搬遷津貼，1人住戶有大約1萬元，6人或以上住戶可以獲得約3萬元。受影響住戶購買綠置居可優先揀樓。



華富邨。（鄭嘉慧攝）

消息：華安樓和華樂樓先遷出 目標2027年清空

房委會資助房屋小組和商業樓宇小組委員會將召開會議，討論華富邨重建。根據早前公布的計劃，重建分3期，目標2041年完成。華富邨重建後可提供1萬2千多個單位，較現時增加約3千個。

消息指，華富（一）邨的華安樓和華樂樓將是首階段遷置的樓宇，合共有895戶，房委會目標2027年7月清空兩棟樓，居民可於2026年底搬到華景街公營房屋項目，項目有1,208個單位。

華富邨分5期落成，華富（一）邨於1967年11月至1969年2月分階段落成，華富（二）邨則於1970-71年分階段落成；華翠樓及華景樓則於1978年加建。在1980至1981年度高峰時，華富邨共有51,739人居住。（廖雁雄攝）

消息：受影響住戶獲發搬遷津貼 2至3人住戶17300元

消息指，受影響的住戶會獲發搬遷津貼，1人住戶可獲10,030元，2至3人住戶可獲17,300元，4至5人住戶可獲24,570元，6人或以上住戶可獲31,910元。單身人士和二人家庭住戶可以選擇領取現金津貼，代替入住公屋，惟領取津貼後2年內不得再領取該項津貼，或獲取任何形式的資助房屋。1人住戶現金津貼是78,530元，2人住戶是95,790元，受影響住戶亦可選擇優先購買綠置居單位的資格。

華富邨。

消息：受影響住戶有特惠津貼 約每月淨額租金15倍

除了受影響住戶有搬遷津貼，受影響商戶亦有特惠津貼。消息指，金額相等於正式公布清拆安排當日，租約內所訂明每月淨額租金的15倍。他們亦可獲參與局限性投標的機會，租用房委會轄下的街市檔位，中標者3個月免租。放棄局限性投標的商戶，亦可獲發12.5萬元一筆過替代津貼。現有商戶租約屆滿後將不獲續約，想繼續經營的商戶，將會按月計獲批暫准租用證，直至目標清空日期前2個月為止。