華富邨重建｜房委會3月中敲定遷置方案　南港島線左右重建計劃

房委會將於3月中旬敲定港島南區華富邨遷置方案，首批居民最快會在2026年遷往同區新公營房屋。政府一直計劃興建南港島線西段，但由於地勢問題，很可能棄用重鐵，令華富邨重建第一期擬設華富站或現變數，將會影響原擬訂的交通承載能力。據了解，當局目標任何新運輸系統都不以影響重建計劃作考慮。



華富邨重建將分三批清拆和搬遷到附近的接收屋邨，或原址重建的屋邨。（《重建路上》圖片）

重建方案料2041年才可完成

華富邨重建計劃將會分三階段重建，房委會資助房屋小組及商業樓宇小組最快會在3月中旬舉行聯席會議，以審議清拆華富邨建議遷置及相關安排，包括公布分階段清拆日期、給予清拆項目受影響租戶通知期、合資格商戶和街市檔戶可獲發津貼等。

按照政府3年前公布的重建方案，華富邨各幢大廈會分三期拆卸，第一期重建受影響租戶最快2026年遷往華景街、華富邨以北和華樂徑的公營房屋；第三期即華翠樓和華景樓租戶，則搬往華富邨原址重建的公營房屋，入伙日期料於5個接收屋邨全部樓宇落成入伙後10年，到2041年才可完成整項重建計劃。

有傳媒引述消息指， 房委會將於3月中旬敲定港島南區華富邨遷置方案，首批居民最快會在2026年遷往同區新公營房屋。（資料圖片/郭梓謙攝）

南港島線西段料無法用重鐵

華富邨重建原擬有南港島線西段配合，不過運輸及物流局副秘書長黃珮玟去年曾指，由於重鐵的爬升能力有限，地勢的高低差距大，部份車站需要深入地底，且香港仔的空間不足，對運輸及成本效益不理想，因而棄用重鐵。

不過《明報》報道，房署規劃重建時主要配合重鐵，現時新系統走線及車站位置未定，存在變數，需盡快協調以免影響重建，運輸及物流局和房屋局會保持緊密溝通，任何替代重鐵方案都會避免影響重建計劃。

房屋署表示，目前正敲定華富邨有序分期清拆、原區安置及重置配套設施等安排，會適時公布詳情。運輸及物流局表示，南港島線西段沿線地勢起伏，受重型鐵路爬升能力所限，部分路段須深入地底，其運輸及成本效益皆不理想，當局正研究有否合適替代運輸系統能滿足該走線運輸需求，目標是今年內敲定合適技術方案。