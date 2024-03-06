華富邨重建︱半世紀藥行提早結業告別街坊　老闆：好心痛呢個決定

有57年歷史的港島南區華富邨，將於本月中敲定重建遷置方案之際，服務了街坊逾半世紀的「華富中西藥行」率先宣告「離場」。不少街坊得悉後，近日陸續到藥行光顧幫忙清貨，更重要是與第二代老闆兩兄弟敍舊，亦有人專程來與兩隻貓店長道別。老闆黃成堅說，花了數十年心血接手經營藥行，又與街坊和員工情同親人，「要做出結業呢個決定真係好心痛」。



街坊紛紛前來拍照留念。（廖雁雄攝）

藥行老闆兩兄弟，哥哥黃成家（右）及弟弟黃成堅（左）。（廖雁雄攝）

1967年落成的香港仔華富邨，當年由時任香港總督戴麟趾主持開幕典禮，同年「華富中西藥行」開張，至今有57年歷史。開業時用的百子櫃、切藥材用的鍘刀、將藥材磨成粉的銅缽，以及高高掛於天花的大吊扇等，直至今天仍相當新淨耐用，惟藥行敵不過時代巨輪，屹立華富邨半世紀後，隨着該屋邨即將落實重建拆遷方案而步入歷史。

該藥行於約40年前由兄長黃成家及弟弟黃成堅，以「兄弟檔」接手經營，昔日由他們的父親與叔父創立，最初由當中醫師的父親在藥行替街坊看症。黃成家憶起父親曾說過，華富邨早期相當熱鬧，曾有5萬多人居住，藥行早上甫開門，便有數批人輪流來光顧買藥材、湯料或看診，生意最暢旺時期由上世紀60年代起，一直至90年代。

到了最近傳出藥行將光榮結業消息，前來購物的街坊亦絡繹不絕，黃成堅笑說：「啲客大多不約而同第一句問『有冇貨』？第二句就問『點解突然唔做』？」也有街坊志不在購物，而在藥行內影相留念，特別是為兩隻黑貓店長Benz和凌志拍照道別，留住藥行的最後時光。

面對街坊的連番追問，黃成堅（59歲）則氣定神閒解釋為何做出光榮結業的決定，「一來係因為租約期滿，二來係舖頭啲伙記年紀大」，他指店內年資最淺的員工，也已工作了30多年；加上他們的叔父於今年初因病離世，叔父的後人無意再經營下去；最重要的是他在藥行辛勞工作「困咗好多年」，很想「停一停、抖一抖」。

老闆黃成堅17歲已在藥行幫手，主理西藥部。當年準備投考公務員的他，因父親邀請而到藥行工作。（廖雁雄攝）

作出「離場」決定，黃成堅坦言感到「心痛」，畢竟在藥行經歷了數十個寒暑，付出了不少心血；他更不捨得一起在華富邨朝夕相對數十年的伙記及街坊。他憶述，藥行最高峰時有十多名伙記，現時僅餘3人，他們都服務了藥行超過30年。

提起街坊，黃成堅表示要感謝他們多年來的支持，又形容他們情同好友，不少街坊家有喜事，都會邀請他出席，亦有街坊「睇住佢大」。其中一位老街坊曾在藥行內暈倒兩次，幸得黃成堅及時召來救護車，將其送院救治。

回顧在藥行的難忘事，猶如歷歷在目，有員工提及黃成堅曾獨自追捕賊人的「威水史」。黃成堅憶述大約1984年，有街坊跑入藥行說有賊人持刀打劫隔壁銀行，他出外查看時剛好遇上該名賊人，一度大膽試圖捉賊，可惜最終被對方逃脫，失去賊人蹤影。

黃成家正在秤量藥材，背後的百子櫃由開業沿用至今，以「入榫」方法製成。（廖雁雄攝）

另一位老闆黃成家（67歲）亦對藥行大感不捨，他本來在家族藥行的其他分店工作，後來調回到上址主理中藥部，至今有30多年。他形容與街坊熟客的關係，「好似屋企人一樣」。有搬離華富邨的街坊專程回來藥行緬懷往事，亦有移居海外的街坊托香港朋友向老闆送上問候及祝福，他們一方面擔心老闆是否有困難，同時亦祈願老闆日後生活順利。

訪問期間，黃成家看着店內的裝潢擺設，亦露出依依不捨之情。他指店內的地磚及天花的大吊扇，均由藥行開張至今未曾損壞過，十分「襟用」，而放置中藥材的百子櫃更是完好無缺。他稱曾有博物館人員希望收藏該個百子櫃，惟百子櫃的體積太大，難以拆卸再安裝，最終無奈放棄，而藥行也只好將百子櫃棄置。另外，店內的舊式時鐘更是藥行開張時，由其他中藥商所贈，需要接上電源運行，如今亦因藥行結業而永遠停止運作。

店內大鐘是藥行開張時，藥商送贈的賀禮。據老闆所說，當時要價不斐，設計不用電池，而是用電線直接接上電源。（廖雁雄攝）

採訪當日，其中一名曾見證藥行開張的街坊林太特意前來「執藥」，她表示「幾十年街坊，好唔捨得」，她又想起每當兒子少時有任何不適，都會前來藥行求診。對於藥行結束營業的決定，林太就認為「環境迫成」，無辦法下亦要接受，她慨嘆：「一句講晒，係我哋損失！」

另外，街坊最關心的還有兩隻「貓店長」Benz及凌志，他們都是由黃成堅從街頭拾回來，藥行結業後便會隨黃成堅帶回家生活。在華富邨居住了30多年的蘇小姐就是特意來看Benz和凌志，她說平日經過都會和他們嬉戲，大讚兩隻貓貓非常乖，她最後祝福老闆及貓貓生活安穩。

兩隻「貓店長」Benz及凌志亦深受街坊歡迎。（王海圖攝）

「華富中西藥行」原定4月1日交還舖位予房屋署，上周五（1日）老闆兩兄弟接受採訪當天，向記者表示雖未確實最後營業日，但至少會開業多一星期或至本月中。不過，計劃往往不似預期，藥行周日（3日）突然貼出「最後今天」的通告，令不少街坊大感愕然，很多人來不及前來跟老闆說句後會有期，感到失望和可惜。黃成堅其後向記者解釋，因為藥行貨物已「賣得七七八八」，而且需要預留時間配合裝修工人還原舖位，以免延誤「交吉」，無奈地較預期提早「離場」，還望他日能與一眾街坊有緣再會。

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